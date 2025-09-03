szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Szegedi hírek

1 órája

Fuss együtt Kopasz Bálint olimpiai bajnokkal egy jó célért a jótékonysági futónapon

Címkék#futás#olimpikon#jótékonyság

Fuss együtt a családoddal vagy barátaiddal, és tégy egyszerre az egészségért és a jó ügyért! Őszköszöntő futónapot szerveznek Szegeden, amelynek során neves magyar olimpikonokkal mozoghatunk.

Kis Zoltán

A Szegedi Vasutas Sport Egyesület, az Egészség a Legnagyobb Érték Közhasznú Alapítvány és a Vasútegészségügyi NK Kft. Szegedi Divízió együttműködésével Őszköszöntő futónapon vehetnek részt a mozgás szerelmesei. Az egészségünk mellett az egészségügyért is tehetünk! 

Őszköszöntő Futónap
Őszköszöntő Futónapon vehetnek részt a mozgás szerelmesei. Fotó: Shutterstock

Őszköszöntő Futónap 

„Mozogj, hogy élhess, és fuss magyar olimpikonokkal egy közös ügyért!” – hirdetik a szervezők. A résztvevők nem csupán egy meghatározó nap részesei lehetnek, hanem az egészségük mellett az egészségügy helyzetének javításához is hozzájárulhatnak.

Szeptember 6-án jótékonysági őszköszöntő futónapon próbálhatják ki magukat az érdeklődők. A programnak a Szegedi Vasutas Sport Egyesület pályája ad otthont. A versenyt követően frissítővel és közös nyújtással készülnek a szervezők.

A rendezvény során a következő távok közül választhatnak a sportolni vágyók 

  • 1,5 km 
  • 3 km 
  • 6 km 

Az esemény menete

A rendezvény sztárjai magyar olimpikonok lesznek, így többek között Kopasz Bálint olimpiai bajnok is részt vesz a jótékonysági futáson. Ez azonban nem minden: a bemelegítést Zala György, magyar kenus és erőnléti edző vezeti, míg a futás utáni levezetést Márton Anita világbajnok súlylökő tartja majd.

Fontos tudnivalók 

  • 9:00 – 9:30 – regisztráció 
  • 9:30 – bemelegítés
  • 10:00 – rajt 

Az esemény regisztrációhoz kötött, amelyet a következő linken tehetnek meg az érdeklődők:  https://forms.office.com/r/mcmLMjcvSw

 

Szegedi hírek

