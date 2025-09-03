1 órája
Fuss együtt Kopasz Bálint olimpiai bajnokkal egy jó célért a jótékonysági futónapon
Fuss együtt a családoddal vagy barátaiddal, és tégy egyszerre az egészségért és a jó ügyért! Őszköszöntő futónapot szerveznek Szegeden, amelynek során neves magyar olimpikonokkal mozoghatunk.
A Szegedi Vasutas Sport Egyesület, az Egészség a Legnagyobb Érték Közhasznú Alapítvány és a Vasútegészségügyi NK Kft. Szegedi Divízió együttműködésével Őszköszöntő futónapon vehetnek részt a mozgás szerelmesei. Az egészségünk mellett az egészségügyért is tehetünk!
Őszköszöntő Futónap
„Mozogj, hogy élhess, és fuss magyar olimpikonokkal egy közös ügyért!” – hirdetik a szervezők. A résztvevők nem csupán egy meghatározó nap részesei lehetnek, hanem az egészségük mellett az egészségügy helyzetének javításához is hozzájárulhatnak.
Szeptember 6-án jótékonysági őszköszöntő futónapon próbálhatják ki magukat az érdeklődők. A programnak a Szegedi Vasutas Sport Egyesület pályája ad otthont. A versenyt követően frissítővel és közös nyújtással készülnek a szervezők.
A rendezvény során a következő távok közül választhatnak a sportolni vágyók
- 1,5 km
- 3 km
- 6 km
Az esemény menete
A rendezvény sztárjai magyar olimpikonok lesznek, így többek között Kopasz Bálint olimpiai bajnok is részt vesz a jótékonysági futáson. Ez azonban nem minden: a bemelegítést Zala György, magyar kenus és erőnléti edző vezeti, míg a futás utáni levezetést Márton Anita világbajnok súlylökő tartja majd.
Fontos tudnivalók
- 9:00 – 9:30 – regisztráció
- 9:30 – bemelegítés
- 10:00 – rajt
Az esemény regisztrációhoz kötött, amelyet a következő linken tehetnek meg az érdeklődők: https://forms.office.com/r/mcmLMjcvSw
