99 éves osztályfőnök az ünnepelt a Kőrösy 1972-es osztálytalálkozóján

A Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában végzett 1972-ben az az osztály, melynek tagjai hétfőn találkozót tartottak a Balogh Vendégházban. Az egykor 35 fős társaság képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus végzettséggel ballagtak el a fennállásának 140. évfordulóját idén ünneplő intézményből. Mint mesélték, mindannyian a vármegyében maradtak, túl az 50 éves jubileumukon már minden évben találkoznak. Az idei összejövetelük azonban az átlagosnál is különlegesebb volt: elfogadta meghívásukat a jelenlegi iskolaigazgató, Farkasné Székely Angéla mellett egykori osztályfőnökük, a 99 éves Berkes Jenőné Klári néni is. Az egykori pedagógus a fővárosból utazott Szegedre osztálya kedvéért.

Az osztálytalálkozó díszvendége a 99 éves osztályfőnök volt. Fotó: Karnok Csaba

Szigorú osztályfőnökük volt

– Hála Istennek van annyi erőm, hogy itt tudjak lenni. Igyekszem tartani magam – mosolygott az idős pedagógus, aki szabadkozott is egy kicsit: mint mondta, nehezen ismer meg mindenkit. Ezt ennyi év távlatából azonban elnézték neki.

Klári néni egyébként történelmet tanított az osztálynak, az egykori diákok úgy emlékeznek, nagyon szigorú volt.

– Se miniszoknyát nem viselhettünk, se a körömfestést nem tűrte – idézték fel a több mint fél évszázaddal ezelőtti szabályokat. Egykori osztályfőnökük ettől függetlenül elégedett volt velük.

Az osztálytalálkozókon kiderül, hogy a nevelésnek van hatása

– Aranyosak voltak, betartották az iskola szabályait. Ők voltak az utolsó lányosztály, utána már vegyes osztályok indultak. És ott a fiúkkal már voltak gondok – mesélte lapunknak. Hozzátette: szereti ezeket az osztálytalálkozókat, mert ilyenkor látja, hogy egykori nevelésének volt hatása.

Fotó: Karnok Csaba

Klári néni büszkén mesélte, hogy osztályfőnöke volt korábban a Nemzet Színészének, Molnár Piroskának is. Most azonban az 1972-es évfolyam volt fókuszban, akik házi készítésű tiramisuval, virággal és ajándékkosárral köszöntötték az idős tanárnőt, és csak azt kérték tőle, jövőre együtt ünnepelhessék századik születésnapját.