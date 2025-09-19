1 órája
62 év után is összetart a makói József Attila Gimnázium osztálya
Hét esztendeje minden évben összejönnek, hogy együtt emlékezzenek. Osztálytalálkozót tartottak a 62 éve végzett gimnazisták.
A makói József Attila Gimnáziumban 1963-ban végzett B. osztály immáron 62 éves találkozóját tartotta a Gloriusban. Az összejövetelre az eredetileg 34 fős osztálylétszámból tízen jelentek meg. Legalább ugyanennyien egészségi állapotuk miatt nem vállalták az osztálytalálkozót. Elhunyt tanáraikról és társaikról gyertyagyújtás mellett emlékeztek meg.
Az osztálytalálkozó pillanatai
Érdekesség, hogy a pedagógusaik közül Kormányos Antal még él, ő a tavalyi találkozón részt is vett. Hét évvel ezelőtt határozták el, hogy onnantól kezdve minden esztendőben felelevenítik a régmúltat, s mindenki beszámol az elmúlt 12 hónap történetéről. Természetesen a legtöbb szó általában az unokákról és az egészségügyi problémákról esik. A „kemény mag” most is úgy döntött, hogy világért sem hagyják ki a következő találkozót.
Kik vannak a közös fotón?
Közös fotó ezúttal is készült. A fotón állnak (balról jobbra): Vojka Józsefné Szabó Julianna, Salamon Alajos, Dobsa Jánosné Lévai Erzsébet, Kerekes Gyuláné Szabó Mária, Pólyéné Szabó Katalin, Süli József.
Ülnek: Jázmin Andrásné Kiss Erzsébet, Berki Istvánné Vékony Gyöngyi, dr Simenszki Csilla, Baranyi Istvánné Kerekes Irén.
