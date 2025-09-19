62 év után is összetart a makói József Attila Gimnázium osztálya

A makói József Attila Gimnáziumban 1963-ban végzett B. osztály immáron 62 éves találkozóját tartotta a Gloriusban. Az összejövetelre az eredetileg 34 fős osztálylétszámból tízen jelentek meg. Legalább ugyanennyien egészségi állapotuk miatt nem vállalták az osztálytalálkozót. Elhunyt tanáraikról és társaikról gyertyagyújtás mellett emlékeztek meg.

Az osztálytalálkozó résztvevői. Fotó: Horváth-Varga Edit Eszter

Az osztálytalálkozó pillanatai

Érdekesség, hogy a pedagógusaik közül Kormányos Antal még él, ő a tavalyi találkozón részt is vett. Hét évvel ezelőtt határozták el, hogy onnantól kezdve minden esztendőben felelevenítik a régmúltat, s mindenki beszámol az elmúlt 12 hónap történetéről. Természetesen a legtöbb szó általában az unokákról és az egészségügyi problémákról esik. A „kemény mag” most is úgy döntött, hogy világért sem hagyják ki a következő találkozót.

Kik vannak a közös fotón?

Közös fotó ezúttal is készült. A fotón állnak (balról jobbra): Vojka Józsefné Szabó Julianna, Salamon Alajos, Dobsa Jánosné Lévai Erzsébet, Kerekes Gyuláné Szabó Mária, Pólyéné Szabó Katalin, Süli József.

Ülnek: Jázmin Andrásné Kiss Erzsébet, Berki Istvánné Vékony Gyöngyi, dr Simenszki Csilla, Baranyi Istvánné Kerekes Irén.