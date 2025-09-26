3 órája
Több mint másfél tonna pacal fogyott tavaly, most újra Pacalpárbaj
Idén 16. alkalommal rendezik meg Szegeden a Pacalpárbajt. A Pacalpárbaj egyszerre gasztronómiai élmény és közösségi ünnep. A résztvevőket főzőverseny, pacalvásár és élőzene várja.
Idén 16. alkalommal rendezik meg vasárnap a sokak által várt Pacalpárbajt a szegedi Diófa Vendéglő udvarán. A rendezvény olyan hagyomány, amely a gasztronómia és a közösségi élmény ötvözete: a pacal szerelmesei idén is összegyűlnek, hogy versenyezzenek, kóstoljanak és szórakozzanak.
Pacalpárbaj: 20 csapat mérkőzik
Az idei versenyen 20 csapat mérkőzik meg főzőtudásával, miközben a Diófa Vendéglő egész nap pacalvásárt tart. A verseny 7 órától 14 óráig folyik, a zsűrizés 12 és 14 óra között zajlik, az eredményhirdetés 15 órakor következik. Emellett egész nap élőzene gondoskodik arról, hogy ne csak ízekben, hanem hangulatban is gazdag legyen az esemény.
Családias hangulat
A szervezők büszkék arra, hogy a Pacalpárbaj mindig is családias hangulatban zajlott, nem hatalmas fesztivál, hanem baráti, közvetlen esemény, ahol a közönség és a versenyzők közel kerülnek egymáshoz. Tavaly több mint másfél tonna pacalt fogyasztottak el a versenyen és vásáron.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szülők tettek feljelentést: napközis tanárnőt vittek el az iskolából Szegeden
Megrémültek a falubeliek: közlekedési táblát vett ki és randalírozott egy helyi férfi
Szegedi hírek
- Miskovits Marci csábítja szakmát tanulni a szegedi fiatalokat
- Ezen a napon Te is bepillantást kaphatsz a Tappancs Állatvédő Alapítvány mindennapjaiba
- A szegediek kedvence visszatért: újra itt az Őszi Kulturális Fesztivál
- Ezért áll sátor a gyermekklinika előtt
- Mickey egér és Disney-sztárok költöznek a Belvárosi Moziba