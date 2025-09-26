Több mint másfél tonna pacal fogyott tavaly, most újra Pacalpárbaj

Idén 16. alkalommal rendezik meg vasárnap a sokak által várt Pacalpárbajt a szegedi Diófa Vendéglő udvarán. A rendezvény olyan hagyomány, amely a gasztronómia és a közösségi élmény ötvözete: a pacal szerelmesei idén is összegyűlnek, hogy versenyezzenek, kóstoljanak és szórakozzanak.

Vasárnap ismét Pacalpárbaj a tápéi Diófa vendéglő udvarán. Archív Fotó: Török János

Pacalpárbaj: 20 csapat mérkőzik

Az idei versenyen 20 csapat mérkőzik meg főzőtudásával, miközben a Diófa Vendéglő egész nap pacalvásárt tart. A verseny 7 órától 14 óráig folyik, a zsűrizés 12 és 14 óra között zajlik, az eredményhirdetés 15 órakor következik. Emellett egész nap élőzene gondoskodik arról, hogy ne csak ízekben, hanem hangulatban is gazdag legyen az esemény.

Családias hangulat

A szervezők büszkék arra, hogy a Pacalpárbaj mindig is családias hangulatban zajlott, nem hatalmas fesztivál, hanem baráti, közvetlen esemény, ahol a közönség és a versenyzők közel kerülnek egymáshoz. Tavaly több mint másfél tonna pacalt fogyasztottak el a versenyen és vásáron.