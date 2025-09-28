Meglepetés a tányérban: íme a Pacalpárbaj legfurcsább hozzávalói – galériával, videóval

Pontosan 27 főzőcsapat ragadott fakanalat az idei Pacalpárbajon a hétvégén a tápéi Diófa Vendéglő tágas udvarán. A háromtagú zsűri dél körül kezdte a kóstolást, és egészen formabontó alapanyagokkal készült pacalpörkölt-variációk is az asztalukra kerültek. A kóstolókat Veres Orsolya főszervező hordta serényen asztalukhoz.

Csaknem harminc bográcsban rotyogott a pacalpörkölt a Pacalpárbajon. Fotó: Karnok Csaba

– Ez a 16. Pacalpárbaj. Édesapám, Veres János találta ki, még a régi Diófa Vendéglőben rendeztük meg első alkalommal négy-öt csapattal, aztán évről évre bővült a létszám. A zsűrizés teljesen anonim módon zajlik, nem tudják, melyik csapatét kóstolják. Az összesített győztes elnyeri egy évre a Pacalpárbaj vándorkupáját, ezen túl arany, ezüst és bronz fokozatokat osztunk ki – mondta el Veres Orsolya, aki szerint a jó pacal mindenekelőtt ragacsos, szaftos és jól átfőtt.

Egészen formabontó pacalpörköltek is kerültek a zsűri asztalára

A zsűri egyik tagja a közismert szegedi vendéglátós, a Szegedi Borfesztivált alapító Puskás László „Pusi” volt, aki elmondta, hogy a mezőnyben akadtak rutinosabb, de érezhetően kezdő szakácsok is. A csapatok a legkülönbözőbb fűszereket használták fel, és némelyek egészen formabontó alapanyagokkal spékelték a pacalpörköltjüket, például lóbabbal vagy csicseriborsóval.

A zsűri másik tagja, Horváth Norbert, a főtámogató Baromfiudvar 2002 Kft. képviseletében a pacalfőző verseny kapcsán azt emelte ki, hogy összehozza az embereket, baráti társaságokat. Jó híre már messze földre is eljutott, ugyanis még Paksról is érkezett csapat az idei megmérettetésre.

A zsűri harmadik tagja Szabó Tünde volt, aki korábban már három alkalommal megnyerte a Pacalpárbajt, így elnyerte az Örökös Pacalfőző Bajnok megtisztelő címet.

A Pacalpárbaj legnagyobb vonzereje maga a közösség

A legtöbb bográcsban hagyományos módon készült a pacalpörkölt. A Mikulás presszó vidám, népes társasága, de tőlük kicsivel odébb Bessenyei Norbert háromszoros magyar bajnok testépítő, második helyezett országos kamionhúzó bajnok és többszörös erősember-versenygyőztes is a hagyományos ízeket és fűszerezést preferálta. Besenyei Norbert Makkosházi Köménymag elnevezésű csapatával körmös pacalt készített, hat éve elmaradhatatlan résztvevői a Pacalpárbajnak, ahová legfőképpen a kiváló, baráti hangulat miatt járnak vissza.