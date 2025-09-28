58 perce
Meglepetés a tányérban: íme a Pacalpárbaj legfurcsább hozzávalói – galériával, videóval
Csaknem harminc csapat gyújtott bogrács alá Tápén a hétvégén. A Diófa Vendéglő hagyományos Pacalpárbaja nemcsak a szaftos pörköltekről és a vidám hangulatról, de merész ízkombinációkról is szólt idén. Megnéztük, melyik csapat nyert, és mi volt a sikerük titka.
Pontosan 27 főzőcsapat ragadott fakanalat az idei Pacalpárbajon a hétvégén a tápéi Diófa Vendéglő tágas udvarán. A háromtagú zsűri dél körül kezdte a kóstolást, és egészen formabontó alapanyagokkal készült pacalpörkölt-variációk is az asztalukra kerültek. A kóstolókat Veres Orsolya főszervező hordta serényen asztalukhoz.
– Ez a 16. Pacalpárbaj. Édesapám, Veres János találta ki, még a régi Diófa Vendéglőben rendeztük meg első alkalommal négy-öt csapattal, aztán évről évre bővült a létszám. A zsűrizés teljesen anonim módon zajlik, nem tudják, melyik csapatét kóstolják. Az összesített győztes elnyeri egy évre a Pacalpárbaj vándorkupáját, ezen túl arany, ezüst és bronz fokozatokat osztunk ki – mondta el Veres Orsolya, aki szerint a jó pacal mindenekelőtt ragacsos, szaftos és jól átfőtt.
Egészen formabontó pacalpörköltek is kerültek a zsűri asztalára
A zsűri egyik tagja a közismert szegedi vendéglátós, a Szegedi Borfesztivált alapító Puskás László „Pusi” volt, aki elmondta, hogy a mezőnyben akadtak rutinosabb, de érezhetően kezdő szakácsok is. A csapatok a legkülönbözőbb fűszereket használták fel, és némelyek egészen formabontó alapanyagokkal spékelték a pacalpörköltjüket, például lóbabbal vagy csicseriborsóval.
A zsűri másik tagja, Horváth Norbert, a főtámogató Baromfiudvar 2002 Kft. képviseletében a pacalfőző verseny kapcsán azt emelte ki, hogy összehozza az embereket, baráti társaságokat. Jó híre már messze földre is eljutott, ugyanis még Paksról is érkezett csapat az idei megmérettetésre.
A zsűri harmadik tagja Szabó Tünde volt, aki korábban már három alkalommal megnyerte a Pacalpárbajt, így elnyerte az Örökös Pacalfőző Bajnok megtisztelő címet.
A Pacalpárbaj legnagyobb vonzereje maga a közösség
A legtöbb bográcsban hagyományos módon készült a pacalpörkölt. A Mikulás presszó vidám, népes társasága, de tőlük kicsivel odébb Bessenyei Norbert háromszoros magyar bajnok testépítő, második helyezett országos kamionhúzó bajnok és többszörös erősember-versenygyőztes is a hagyományos ízeket és fűszerezést preferálta. Besenyei Norbert Makkosházi Köménymag elnevezésű csapatával körmös pacalt készített, hat éve elmaradhatatlan résztvevői a Pacalpárbajnak, ahová legfőképpen a kiváló, baráti hangulat miatt járnak vissza.
A Pacalpárbaj legnagyobb vonzereje maga a közösségFotók: Karnok Csaba
A jó pacalpörkölt titka a jó alapanyag
A legnépesebb versenytábor a szegedi Fidesz sátrában gyűlt össze, ahol három csapat öt bográcsban főzte a pacalpörköltet. Az egyik főszakács Német Ferenc képviselő volt, aki elmondta, hogy szerinte a jó pacal titka a jó alapanyag. A paprikát, paradicsomot Üllésről, a fűszerpaprikát Röszkéről, a fokhagymát és a vöröshagymát Makóról vitték a párbajra.
Német Ferenc állítását markánsan alátámasztotta, hogy a Pacalpárbaj idei all in győztes csapata sátrukból került ki: a Jobb Egyenes csapat vihette haza a vándorkupát.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
A döntetlen volt a slágereredmény a vármegyei I. osztály hetedik fordulójában