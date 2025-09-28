szeptember 28., vasárnap

Extrém ízvariációk

58 perce

Meglepetés a tányérban: íme a Pacalpárbaj legfurcsább hozzávalói – galériával, videóval

Csaknem harminc csapat gyújtott bogrács alá Tápén a hétvégén. A Diófa Vendéglő hagyományos Pacalpárbaja nemcsak a szaftos pörköltekről és a vidám hangulatról, de merész ízkombinációkról is szólt idén. Megnéztük, melyik csapat nyert, és mi volt a sikerük titka.

Delmagyar.hu

Pontosan 27 főzőcsapat ragadott fakanalat az idei Pacalpárbajon a hétvégén a tápéi Diófa Vendéglő tágas udvarán. A háromtagú zsűri dél körül kezdte a kóstolást, és egészen formabontó alapanyagokkal készült pacalpörkölt-variációk is az asztalukra kerültek. A kóstolókat Veres Orsolya főszervező hordta serényen asztalukhoz.

Pacalpárbajra készül az étel bográcsban.
Csaknem harminc bográcsban rotyogott a pacalpörkölt a Pacalpárbajon. Fotó: Karnok Csaba

– Ez a 16. Pacalpárbaj. Édesapám, Veres János találta ki, még a régi Diófa Vendéglőben rendeztük meg első alkalommal négy-öt csapattal, aztán évről évre bővült a létszám. A zsűrizés teljesen anonim módon zajlik, nem tudják, melyik csapatét kóstolják. Az összesített győztes elnyeri egy évre a Pacalpárbaj vándorkupáját, ezen túl arany, ezüst és bronz fokozatokat osztunk ki – mondta el Veres Orsolya, aki szerint a jó pacal mindenekelőtt ragacsos, szaftos és jól átfőtt. 

Egészen formabontó pacalpörköltek is kerültek a zsűri asztalára

A zsűri egyik tagja a közismert szegedi vendéglátós, a Szegedi Borfesztivált alapító Puskás László „Pusi” volt, aki elmondta, hogy a mezőnyben akadtak rutinosabb, de érezhetően kezdő szakácsok is. A csapatok a legkülönbözőbb fűszereket használták fel, és némelyek egészen formabontó alapanyagokkal spékelték a pacalpörköltjüket, például lóbabbal vagy csicseriborsóval. 

A zsűri másik tagja, Horváth Norbert, a főtámogató Baromfiudvar 2002 Kft. képviseletében a pacalfőző verseny kapcsán azt emelte ki, hogy összehozza az embereket, baráti társaságokat. Jó híre már messze földre is eljutott, ugyanis még Paksról is érkezett csapat az idei megmérettetésre. 

A zsűri harmadik tagja Szabó Tünde volt, aki korábban már három alkalommal megnyerte a Pacalpárbajt, így elnyerte az Örökös Pacalfőző Bajnok megtisztelő címet. 

A Pacalpárbaj legnagyobb vonzereje maga a közösség

A legtöbb bográcsban hagyományos módon készült a pacalpörkölt. A Mikulás presszó vidám, népes társasága, de tőlük kicsivel odébb Bessenyei Norbert háromszoros magyar bajnok testépítő, második helyezett országos kamionhúzó bajnok és többszörös erősember-versenygyőztes is a hagyományos ízeket és fűszerezést preferálta. Besenyei Norbert Makkosházi Köménymag elnevezésű csapatával körmös pacalt készített, hat éve elmaradhatatlan résztvevői a Pacalpárbajnak, ahová legfőképpen a kiváló, baráti hangulat miatt járnak vissza.

A Pacalpárbaj legnagyobb vonzereje maga a közösség

Fotók: Karnok Csaba

A jó pacalpörkölt titka a jó alapanyag 

A legnépesebb versenytábor a szegedi Fidesz sátrában gyűlt össze, ahol három csapat öt bográcsban főzte a pacalpörköltet. Az egyik főszakács Német Ferenc képviselő volt, aki elmondta, hogy szerinte a jó pacal titka a jó alapanyag. A paprikát, paradicsomot Üllésről, a fűszerpaprikát Röszkéről, a fokhagymát és a vöröshagymát Makóról vitték a párbajra. 

Német Ferenc állítását markánsan alátámasztotta, hogy a Pacalpárbaj idei all in győztes csapata sátrukból került ki: a Jobb Egyenes csapat vihette haza a vándorkupát. 

