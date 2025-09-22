Megtudtuk, miért nem jön Ásós Géza az idei Pacalpárbajra

A szegedi Diófa Vendéglőben ismét összegyűlnek a pacal szerelmesei, hiszen szeptember 28-án, vasárnap rendezik meg a hagyományos Pacalpárbajt, amely idén is egybeesik a Tápai búcsúval.

Tavaly is nagy siker volt. Idén is lesz Pacalpárbaj a Diófa Vendéglőben. Archív Fotó: Török János

Pacalpárbaj a Diófa Vendéglőben

A rendezvény évek óta az egyik legkedveltebb gasztroprogram Szegeden, ahol a családias hangulat és a jókedv garantált. A szervezők szerint a Pacalpárbaj varázsát az adja, hogy nem tömegrendezvény: itt nem több ezren tolonganak, hanem egy igazi, baráti közösség élvezi együtt a főzést és a kóstolást.

Hol van Ásós Géza?

Sokan kérdezték, miért nem érkezik idén a békési cigányvendéglős, Ásós Géza, aki tavaly még díszvendégként kavargatta és kóstolta a pacalt.

Veres Orsolya főszervező a Diófa nevében elárulta: tavaly a jubileumi, 15. Pacalpárbaj miatt hívtak celeb vendégeket, köztük Ásós Gézát. Ám a verseny szellemisége alapvetően mindig is a közvetlen, baráti hangulatról szólt, nem a sztárparádéról.

Tavaly több mint ezer adag pacal fogyott el a Diófa konyhájából, és a rendezvény továbbra is nyitva áll nemcsak a versenyzők, hanem a nagyközönség előtt is.

Nem csak hagyományos pacal lesz

Idén 23 csapat nevezett a megmérettetésre, köztük egy különösen hűséges induló: Veszprémi Károly és csapata, a Veszprémi Team, akik a kezdetek óta minden egyes Pacalpárbajon ott voltak. Az idei év egyik újítása, hogy a hagyományos pacalok mellett különleges, más nemzetek pacalételeit is díjazzák a szervezők. Így meg lehet majd kóstolni többek között a román pacalcsorbát, az olaszos pacalt, de még a rántott pacalt is.