Tizennégy év után húzza le a rolót egy újabb belvárosi étkezde

Lassan minden hétre jut egy-egy bezáró üzlet: Szegeden a turisztikai szezon lezártát követően egymás után jelentik be vendéglátók és vállalkozások, hogy nem küzdenek tovább. Most az Óriáspalacsintázó tette nyilvánossá közösségi oldalán, hogy 14 év után lakat kerül az Eötvös utcai pincehelyiségre.

Az Óriáspalacsintázó Szegeden 14 év után bezárta Eötvös utcai pincehelyiségét. Illusztráció: Shutterstock

Az ország legjobb palacsintázója volt

„Hálásak vagyunk mindenkinek, aki betért hozzánk akár csak egyszer is, de különösen azoknak, akik visszajáró vendégként a mindennapjaink részévé váltak. Nélkületek nem tartott volna ilyen sokáig ez a közös utazás. Búcsúzni sosem könnyű, de úgy hisszük, hogy az elmúlt 14 év minden percéért érdemes volt belevágni ebbe a kalandba.” – írták.

A kommentelők közül többen megemlítették, hogy az ország legjobb palacsintáját készítették. Többen egyetemista emlékeiket idézték fel a vendéglátóhely kapcsán, melyhez szervesen hozzátartoztak az itt készített édes és sós palacsinták. Orosházi, kiskunfélegyházi és szolnoki vendégeik is megjegyezte, hogy csak ezért jártak Szegedre, és sokan azt is sérelmezték, hogy a hirtelen bejelentés miatt búcsúpalacsintázásra sincs lehetőség.

Egyre kevesebben tudnak talpon maradni, sok üzlet bezár

Legutóbb múlt héten egy belvárosi ruhabolt jelentett bezárást, nyár elején pedig a Villeroy & Boch-ra került lakat 19 év után. A belvárosi kisebb kávézók is egyre gyakrabban cserélnek gazdát: a 14 év után a Kárász utcán márciusban bezárt Rumilé Café, illetve a már régóta árult Subway helyén olasz étterem próbálkozik majd azzal, ami egyre kevesebb vendéglátónak sikerül: hosszú távon megmaradni a csillagászati bérleti díjért elérhető belvárosban.