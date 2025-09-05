szeptember 5., péntek

Bravúros beavatkozás

1 órája

A világon először Szentesen ültettek be parlagi sasnak szemlencsét

Címkék#parlagi sas#szemműtét#állatorvos#műtét

Néhány napja bravúros állatorvosi beavatkozást hajtottak végre Szentesen, a Kiséri Állatorvosi Lézerszemsebészeti Rendelőben. A világ első szemlencse beültetését végezték el egy parlagi sason.

Kovács Erika

Szabadon engedni ugyan nem lehet majd, de a bravúros beavatkozás jelentősen javítja a balesetet szenvedett parlagi sas életminőségét.

parlagi sas kapott új szemlencsét
Szentesen történt meg az a műtét, ami során a parlagi sasnak szemlencsét ültettek be. Fotó forrása: Dobos András

A szomszéd állatorvos miatt választotta ezt a hivatást

– Édesapám gépjármű oktató volt, édesanyám bolti eladó. Hogy engem az állatorvoslás érdekelt, ennek az a magyarázata, hogy két házzal arrébb lakott egy kiváló állatorvos, és sokat sertepertéltem körülötte. Nyolcadikos koromban pedig már többször magával vitt gyógyítani, én pedig figyeltem és tanultam – idézte fel a gyermekkorát a 63 éves Dobos András állatorvos, címzetes egyetemi docens, aki hetedik generációs szentesi, minden a városhoz köti. Nem volt kérdés, hogy az érettségi után az állatorvosi pályát választja. Járványügyi szakállatorvos lett.

Több településen, Derekegyházon, Árpádhalmon és Fábiánsebestyénen is dolgozott, majd a családjával hazaköltözött Szentesre és ott folytatta tovább a pályafutását.

Egy súlyos baleset hozott fordulatot az életében

– A feleségem 40. születésnapján, ami péntek 13-ára esett, volt egy súlyos autóbalesetem. Ez átírta, lelassította az életem. Egy tőlünk két házzal arrébb lakó szemsebész doktornőnek ugyanaznap szenvedett balesetet a férje. Mindkettőnket Budapesten operáltak. A lábadozás alatt összeismerkedtünk a családdal. A beszélgetéseink hatására kezdett foglalkoztatni a szemsebészet a saját világomban, az állatorvoslásban – tudtuk meg Dobos Andrástól, aki felépülése után, négyórás állami státuszban járványügyi feladatokat is ellátott.

– Egy vágóhíd is hozzánk tartozott, így jutottam sertésszemekhez, amiken gyakorolni kezdtem a műtéteket. Közben feleségemmel speciális, modern eszközöket vásároltunk, olyanokat, amelyek a humán gyógyászatban is csak az egyetemeken volt elérhető. A rengeteg gyakorlás után 2005-ben, vagyis 20 éve volt az első olyan műtétem, amikor egy vakvezető kutyának lencsét cseréltem. Azóta nagyon sok ilyen beavatkozást végeztem kutyáknál, cicáknál. A vakvezető kutya egy nem látó ember „szeme volt” és elvesztette a látását. A kutyus nagyon összenőtt a gazdájával, de mivel már nem tudott neki segíteni, ezért „nyugdíjazták” volna. A szegvári fiatalember kérte, hogy próbáljak meg valamit. Elvégeztem a szürke hályog műtétet és sikerült – beszélt a kezdetekről Dobos András, akinek a rendelőjébe azóta az ország minden pontjáról, de Romániából is járnak.

A parlagi sas ismét lát

A szentesi szemspecialista a Hortobágyi Madárkórházzal és vezetőjével, Déri János állatorvossal régi és jó kapcsolatot ápol. Sokat beszélgettek arról, hogy madaraknál elvégezhető-e a szemlencse-beültetés. Egy fiatal parlagi sas autóbalesetet szenvedett, a szárnyai eltörtek és a szemei is megsérültek. Néhány napja, a világon először Szentesen parlagi sason is végeztek sikeres szemlencse-beültetést.

– A műtétet többször lemodelleztük, elpróbáltuk. A sast altattuk. Műtét közben a csapat tagjaival monitoroztuk az életfunkcióit. A sasnak elszürkült a szemlencséje. A baleseti sérülés miatt olyan szürke hályogja lett, mint az embereknek. A madaraknak van egy harmadik szemhéjuk, amit oldalt rögzítettünk egy speciális eszközzel, majd a mélyen ülő szemgolyót megemeltük, hogy a műtét elvégezhető legyen. Két pici nyílást nyitottunk rajta, egy nagyjából 2, illetve 1 milliméterest, amin keresztül egy speciális „porszívó” a lencse elszürkült részét kiszívta. Ezután ültettük be a teljesen átlátszó, műanyag lencsét, majd két, hajszálnál vékonyabb öltéssel zártuk a nyílást – magyarázta a műtétet a közérthetőség kedvéért leegyszerűsítve Dobos András. Az operáció jól sikerült.

– Nem lehet majd vadon ereszteni a parlagi sast, de az életminősége megváltozik. A látása a vadászathoz nem lesz elegendő, de megtalálja majd az enni- és innivalóját, fel tud röppenni, vagyis nem egy csak helyben kell gubbasztania – mondta Dobos András.

A parlagi sas jobb szeme után a tervek szerint a későbbiekben a bal szemét is megműtik.

 

