A világon először Szentesen ültettek be parlagi sasnak szemlencsét

Szabadon engedni ugyan nem lehet majd, de a bravúros beavatkozás jelentősen javítja a balesetet szenvedett parlagi sas életminőségét.

Szentesen történt meg az a műtét, ami során a parlagi sasnak szemlencsét ültettek be. Fotó forrása: Dobos András

A szomszéd állatorvos miatt választotta ezt a hivatást

– Édesapám gépjármű oktató volt, édesanyám bolti eladó. Hogy engem az állatorvoslás érdekelt, ennek az a magyarázata, hogy két házzal arrébb lakott egy kiváló állatorvos, és sokat sertepertéltem körülötte. Nyolcadikos koromban pedig már többször magával vitt gyógyítani, én pedig figyeltem és tanultam – idézte fel a gyermekkorát a 63 éves Dobos András állatorvos, címzetes egyetemi docens, aki hetedik generációs szentesi, minden a városhoz köti. Nem volt kérdés, hogy az érettségi után az állatorvosi pályát választja. Járványügyi szakállatorvos lett.

Több településen, Derekegyházon, Árpádhalmon és Fábiánsebestyénen is dolgozott, majd a családjával hazaköltözött Szentesre és ott folytatta tovább a pályafutását.

Egy súlyos baleset hozott fordulatot az életében

– A feleségem 40. születésnapján, ami péntek 13-ára esett, volt egy súlyos autóbalesetem. Ez átírta, lelassította az életem. Egy tőlünk két házzal arrébb lakó szemsebész doktornőnek ugyanaznap szenvedett balesetet a férje. Mindkettőnket Budapesten operáltak. A lábadozás alatt összeismerkedtünk a családdal. A beszélgetéseink hatására kezdett foglalkoztatni a szemsebészet a saját világomban, az állatorvoslásban – tudtuk meg Dobos Andrástól, aki felépülése után, négyórás állami státuszban járványügyi feladatokat is ellátott.

– Egy vágóhíd is hozzánk tartozott, így jutottam sertésszemekhez, amiken gyakorolni kezdtem a műtéteket. Közben feleségemmel speciális, modern eszközöket vásároltunk, olyanokat, amelyek a humán gyógyászatban is csak az egyetemeken volt elérhető. A rengeteg gyakorlás után 2005-ben, vagyis 20 éve volt az első olyan műtétem, amikor egy vakvezető kutyának lencsét cseréltem. Azóta nagyon sok ilyen beavatkozást végeztem kutyáknál, cicáknál. A vakvezető kutya egy nem látó ember „szeme volt” és elvesztette a látását. A kutyus nagyon összenőtt a gazdájával, de mivel már nem tudott neki segíteni, ezért „nyugdíjazták” volna. A szegvári fiatalember kérte, hogy próbáljak meg valamit. Elvégeztem a szürke hályog műtétet és sikerült – beszélt a kezdetekről Dobos András, akinek a rendelőjébe azóta az ország minden pontjáról, de Romániából is járnak.