Igazi szenzáció Makó határában, a parlagi sasok olyat tettek, amire ritkán van példa

A parlagi sas a Körös-Maros Nemzeti Park pusztai tájainak egyik legimpozánsabb megjelenésű madara, az élőhely csúcsragadozója. Harminc évvel ezelőtt még ritkaságszámba ment pusztáinkon a parlagi sasok látványa, de a természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően ma már az itteni makói tájegységében is egyre több pár fészkel. Legtöbbször két fióka nevelkedik és repül ki egy fészekaljból. Tapasztaltabb és ideális területen költő, öreg párok esetében a három fióka sem ritka. A négy fiókát röptető pár azonban már országos viszonylatban is említésre méltó.

A parlagi sasok két utoljára maradt fiókája a kirepülésre készül: Fotó: Balla Tihamér

A parlagi sas mindig másutt rak fészket

Idén az makói és kardoskúti tájegységek közvetlen határán élő egyik öreg parlagi saspár esetében állapították meg a nemzeti park szakemberei, hogy négy fióka nevelkedik a fészkükben. A fajra jellemző módon egy kőrisfa felső ágaira, mintegy tízméteres magasságban építették meg fészküket. Emiatt félő is volt, hogy a heves, nyár eleji viharokban megsérülhet, vagy akár le is eshet a fészek, de szerencsére kiállta az időjárás viszontagságait. Ahogy ez a parlagi sasoknál megszokott, ez a pár is már jó néhány éve költ ezen a területen, de egy pár száz méter sugarú körben minden évben máshová építik a fészkük.

A sikeresen felnevelt fiókák kirepültek

A fiókák cseperedését az igazgatóság munkatársai folyamatosan nyomon követték, június második felében pedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei jelölőgyűrűvel is ellátták a kirepülés előtt álló fiatal madarakat. Kiderült, a fiókák jó egészségi állapotban voltak. Július második feléig végül mind a négy fióka egészségesen kirepült.