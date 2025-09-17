szeptember 17., szerda

Felejthetetlen pillanatok

1 órája

Varázslatos délután a Bartók téren, így buliztak a szemüveges gyerekek Szegeden – galériával, videóval

Díjmentes szervizelés, lufihajtogatás, különleges programok és édességek. A Prágai Látszerészet meglepésekkel készült a gyerkőcöknek a 15. Szemüveges gyerekek klubdélutánján.

Kis Zoltán

Szeptember 17-én a Prágai Látszerészet már-már hagyománynak számító eseményére került sor a Bartók téri játszótéren. A program nem csupán azért különleges, mert a gyerekeknek okoztak hatalmas örömöt általa, hanem immáron 15. születésnapját ünnepelte a rendezvénysorozat.

Prágai látszerészet meglepetéssel várta a gyerekekt.
zeptember 17-én a Prágai Látszerészet már-már hagyománynak számító eseményére került sor a Bartók téri játszótéren. Fotó: Kis Zoltán.

A Prágai Látszerészet programjának szívszorító története 

– A szemüveges gyermekek klubbdélutánját még édesanyám, Prágai Andrásné Rózsa, találta ki, és ezt a hagyománynak számító eseményt minden évben megrendezzük – mondta Prágai András, optometrista látszerész mester. Két alkalommal sajnos az esemény meghiúsult, egyszer a Covid alatt, aztán pedig a Bartók tér felújítása miatt, de azóta is minden évben sort kerítünk rá – egészítette ki.

Programok, meglepetések, különleges pillanatok

Az események közel száz gyermek és családja vett részt. Az idei évben nem csupán a Prágai Látszerészet kis vendégei, hanem bárki jelezhette részvételi szándékát.

– A gyerekeknek és családjaiknak első körben regisztrálniuk kellett az eseményre, majd azt megelőzően egy karszalagot kellett átvenniük az üzletben – mesélt a program menetéről Prágai András. A délután sztárja Csatai Gergő Guiness Világrekorder Lufihajtogató, de emellett készültünk aszfaltrajz versennyel és meglepetés játékokkal is – egészítette ki.

– A programok listája azonban itt még nem áll meg: érkeznek a terápiás kutyusok, akik bemutatóval készülnek a gyerekeknek, de Csatai Gergő is látványos bűvész show-val kápráztatja el a jelenlévőket – mondta az optometrista látszerész mester.

A 15. Szemüveges gyerekek klubdélutánja

Fotók: Kis Zoltán

Díjmentes szervizelés és ajándékcsomagok

A klubdélután keretei között lehetőséget biztosítottak arra, hogy a regisztrált gyerekek szemüvegeiket díjmentesen szervizelhessék, majd az esemény lezárását követően minden csemete a maga korának megfelelő ajándékcsomaggal távozhatott.

– Ezekbe a csomagokba többek között a támogatóinktól kapott termékek lapulnak: például matricás albumok és egyéb ajándéktárgyak. Így nemcsak itt a helyszínen tudunk felejthetetlen pillanatokat okozni a gyerekeknek, hanem otthon is vár rájuk egy apró kicsomagolásra váró ajándékcsomag.

 

 

 

