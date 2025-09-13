Kiderült, mikor dobhatják piacra a PlayStation 6-ot

A bennfentesek szerint a PS6 új generációs AMD grafikus egységgel és GDDR7 memóriával érkezik, amely villámgyors betöltést és még részletgazdagabb grafikát biztosít. A processzor is AMD-alapokon fut majd, a vezérlőn viszont csak apróbb finomításokra lehet számítani. A Bors szerint a konzolhoz lecsatlakoztatható lemezmeghajtót is kínálnak, ami a modularitás kedvelőinek kedvez.

A PS6 várhatóan új szintre emeli a játékélményt: a Sony célja, hogy 2027-ben bemutassa a gépet. Fotó: Shutterstock

Már tesztelik a PS6-ot

A hírek szerint a dizájn véglegesítésén túl a mérnökök már a tesztelési fázisban járnak.

A jelek arra utalnak, hogy a 2027-es megjelenés reális, ugyanakkor a Sony-tól megszokott módon az induláskor magas árra és készlethiányra lehet számítani.

Akiknek viszont sikerül időben lecsapniuk az első szériás darabokra, minden bizonnyal prémium élményt kapnak.

A konzolháború új fejezete

A PlayStation 5 már most is köröket ver a konkurens Xboxra, és ha a PS6 valóban beváltja a hozzá fűzött reményeket, a Sony tovább erősítheti előnyét a konzolpiacon. A játékosok számára pedig új korszak kezdődhet, ahol a határokat egyre inkább a képzelet szabja meg.