1 órája
Kiderült, mikor dobhatják piacra a PlayStation 6-ot
Újabb részletek szivárogtak ki a PlayStation 6-ról, amely 2027-ben kerülhet a boltok polcaira. A Sony új konzolja, a PS6 minden eddiginél erősebb hardvert ígér, és már most izgalomban tartja a játékosokat.
A bennfentesek szerint a PS6 új generációs AMD grafikus egységgel és GDDR7 memóriával érkezik, amely villámgyors betöltést és még részletgazdagabb grafikát biztosít. A processzor is AMD-alapokon fut majd, a vezérlőn viszont csak apróbb finomításokra lehet számítani. A Bors szerint a konzolhoz lecsatlakoztatható lemezmeghajtót is kínálnak, ami a modularitás kedvelőinek kedvez.
Már tesztelik a PS6-ot
A hírek szerint a dizájn véglegesítésén túl a mérnökök már a tesztelési fázisban járnak.
A jelek arra utalnak, hogy a 2027-es megjelenés reális, ugyanakkor a Sony-tól megszokott módon az induláskor magas árra és készlethiányra lehet számítani.
Akiknek viszont sikerül időben lecsapniuk az első szériás darabokra, minden bizonnyal prémium élményt kapnak.
A konzolháború új fejezete
A PlayStation 5 már most is köröket ver a konkurens Xboxra, és ha a PS6 valóban beváltja a hozzá fűzött reményeket, a Sony tovább erősítheti előnyét a konzolpiacon. A játékosok számára pedig új korszak kezdődhet, ahol a határokat egyre inkább a képzelet szabja meg.
