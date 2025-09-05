szeptember 5., péntek

Rácz Tanár Úr Életműdíj

Idén is elismerik a hazai reáltanárok kiemelkedő munkáját, bárki jelölheti kedvenc oktatóját

Ismét lehet díjra jelölni a legkiválóbb természettudományos tárgyakat oktató tanárokat. A Rátz Tanár Úr Életműdíjjal két és félmillió forint jár.

Delmagyar.hu

Negyed évszázada ismeri el a magyar közoktatás kiemelkedő reáltanárainak munkáját a Rátz Tanár Úr Életműdíj, amelyre most ismét várják a jelöléseket. Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért immár 25. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, melynek célja a hazai reáloktatás kiemelkedő tanárainak elismerése, akik elkötelezett munkájukkal irányt mutatnak és lehetőséget teremtenek a következő nemzedék tehetségei számára. Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által alapított életműdíj 2,5 millió forintos pénzjutalommal jár. 

Rátz Tanár Úr Életműdíj
Negyed évszázada ismeri el a magyar közoktatás kiemelkedő reáltanárainak munkáját a Rátz Tanár Úr Életműdíj. Fotó: Shutterstock

Ki jelölhető a Rátz Tanár Úr Életműdíjra?

A díj alapítása óta 188 kiváló pedagógus részesült a Rátz Tanár Úr Életműdíj elismerésében, köztük több Csongrád-Csanád vármegyei is. Azok a pedagógusok jelölhetők, akik legalább tíz év tapasztalattal rendelkeznek a magyarországi közoktatás 5–12. évfolyamain, és matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A jelölés feltétele továbbá, hogy tanítványaik kiemelkedő eredményeket értek el országos és nemzetközi versenyeken a felsorolt tantárgyak területén, valamint, hogy a pedagógus támogassa a diákok, beleértve a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozását. A kiváló oktatói-nevelői munka mellett elvárás, hogy a jelölt részt vegyen szakmai programok, versenyek szervezésében, amelyek az említett tantárgyakhoz kapcsolódnak, valamint folyamatosan törekedjen szakmai fejlődésre és önképzésre. Előnyt jelent a szakmai folyóiratokban való publikáció, továbbá tankönyvek és tanítási segédanyagok készítése.

A díjra bárki jelölhet pedagógust – legyen az diák, szülő, kolléga, intézmény vagy akár szakmai, illetve társadalmi szervezet. Az ajánlásokat kizárólag online lehet benyújtani, legkésőbb 2025. október 13-án éjfélig. Várhatóan idén is nyolc pedagógus részesül a személyenként 2,5 millió forinttal járó Rátz Tanár Úr Életműdíjban: két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanár kapja meg az elismerést.

A pályázat részleteiről és a jelölés menetéről további információk a díj hivatalos weboldalának pályázati aloldalán érhetők el. 

 

