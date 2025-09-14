57 perce
Besenyei Pétert várták a szatymazi repülőnapon, de végül máshogy alakult – galériával
Besenyei Péter nem jött, de így is sokan voltak kíváncsiak a vasárnapi égi programokra Szatymazon. A repülőnap programját elsősorban az időjárás írta.
Bár Szegeden tavaly után idén sem rendezték meg a SZIA-t, azaz a nemzetközi repülőnapot, így sem maradt repülős élmény nélkül a régió. Szatmyazon ugyanis vasárnap repülőnapot rendztek, ráadásul ingyeneset.
Az időjárás írta a forgatókönyvet
Bár az időjárás nem volt a legideálisabb a rendezvény számára, az előzetes meteorológiai jelentések alapján a szervezők igyekeztek úgy alakítani a programot, hogy a legtöbbeket vonzó műsorelemet biztosan meg tudják tartani. Ez Besenyei Péter műrepülő világbajnok bemutatója lett volna, melyet két órával korábbra hoztak. Csakhogy a Vértesből induló pilóta az ottani időjárási viszonyok miatt nem tudott felszállni, így a programot újból átszervezték, remélve, hogy javul a helyzet és később megérkezik a múlt héten még a Belvárosi híd alatt repkedő sztár.
Helyette tehát délelőtt vitorlázó kötelékrepülést, AN2-es bemutatót és egy Cesna 150-es programját nézhették az érdeklődők. A kis motoros gép programját már megszakította az eső, így amikor kiderült, hogy Besenyei még el sem indult Szatymaz felé, sokan úgy döntöttek, hazamennek. Pedig nem tartott sokáig az égi áldás, utána pedig időnként még a nap is elő-előbújt.
Sokakat vonzott a repülőnap SzatymazraFotók: Gémes Sándor
Besenyei végül nem jött el a repülőnapra
Besenyei végül nem jött, elmaradt az ejtőernyős bemutató is, de aki csak tudott, felszállt gépével, hogy a repülőnap élményét megkaphassa az a több ezer ember, aki kilátogatott a programra. A repülőtér másik felében pedig zajlott a főzőverseny, ahol a csapatok nyúl, vaddisznó és karcagi birkapörköltet is készítettek.
– Az időjárásról nem tehetnek, és mindennek ellenére szerintem ez egy nagyon jó rendezvény. Láthatóan családokat hoz össze és nagyon jó a hangulat. Nálunk nincs ilyen – összegezte élményeit Sándor, aki Kiskunhalasról érkezett családjával, kifejezetten a repülőnapra. Úgy láttuk, a legtöbben hasonlóan álltak a helyzethez: bár piknikezni idén nem lehetett a hatalmas, füves területen, aki hozott esernyőt vagy esőkabátot, az időjárás ellenére is jól tudott szórakozni.
