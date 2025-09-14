Besenyei Pétert várták a szatymazi repülőnapon, de végül máshogy alakult – galériával

Bár Szegeden tavaly után idén sem rendezték meg a SZIA-t, azaz a nemzetközi repülőnapot, így sem maradt repülős élmény nélkül a régió. Szatmyazon ugyanis vasárnap repülőnapot rendztek, ráadásul ingyeneset.

Sokakat vonzott a repülőnap Szatymazra, a legnagyobb sztár azonban végül nem jött el. Fotó: Gémes Sándor

Az időjárás írta a forgatókönyvet

Bár az időjárás nem volt a legideálisabb a rendezvény számára, az előzetes meteorológiai jelentések alapján a szervezők igyekeztek úgy alakítani a programot, hogy a legtöbbeket vonzó műsorelemet biztosan meg tudják tartani. Ez Besenyei Péter műrepülő világbajnok bemutatója lett volna, melyet két órával korábbra hoztak. Csakhogy a Vértesből induló pilóta az ottani időjárási viszonyok miatt nem tudott felszállni, így a programot újból átszervezték, remélve, hogy javul a helyzet és később megérkezik a múlt héten még a Belvárosi híd alatt repkedő sztár.

Helyette tehát délelőtt vitorlázó kötelékrepülést, AN2-es bemutatót és egy Cesna 150-es programját nézhették az érdeklődők. A kis motoros gép programját már megszakította az eső, így amikor kiderült, hogy Besenyei még el sem indult Szatymaz felé, sokan úgy döntöttek, hazamennek. Pedig nem tartott sokáig az égi áldás, utána pedig időnként még a nap is elő-előbújt.