Ezekért a retró édességekért őrülnek meg még ma is a magyarok

Melyik volt a kedvenc gyerekkori édességed? – tettük fel a kérdést, és özönlöttek is a válaszok. Kiderült, hogy a retró édességek emléke még mindig erősen él mindenkiben, sőt, sokan szinte felsorolni sem tudták, mennyi mindenhez fűzi őket nosztalgia.

A kedvenc retró édességek máig mosolyt csalnak az arcokra. Illusztráció: Shutterstock

A retró édességek nagy klasszikusai

Többen is elsőként a Piros mogyorós csokoládét emelték ki, amelynek máig sok rajongója van. A Sport szelet is sokszor előkerült – többen emlékeztek rá, hogy hétvégi csemegének számított a nagymama konyhaszekrényében. A Balaton szelet, a Korfu, a Gránit kocka vagy épp a Macskanyelv szintén a nagy kedvencek közé tartozott.

Édességek fillérekért

Sokan emlékeztek a Nebuló és a Francia drazsé apró cukorkáira, a Zizi-re, vagy a filléres selyemcukorra, amit sokszor apró helyett adott a boltos. A Frutti, a kakas nyalóka vagy a krumpli cukor is tipikus gyerekkori élményként került elő.

A titkos finomságok

Akadtak édességek, amelyeket a szülők inkább elrejtettek a gyerekek elől. A Diannás cukor igazi „felnőtt” nyalánkság volt, de annál többen emlékeznek rá. Megjelent a listán a Téli fagyi, a Kajla csoki, a Lottó, a Szamba, de még az olyan különlegességek is, mint a Rigó Jancsi, a gesztenyepüré vagy a túrógombóc.

Mindet szerettük…

Volt, aki egyszerűen így válaszolt: „Mindegyiket!” – és sokan mások is hasonlóan éreztek. A felsorolásból kitűnik, hogy a gyerekkor édességei nem csupán ízeket idéznek fel, hanem egy egész korszak hangulatát. Nem csoda, hogy a retró édességek újra és újra visszatérnek a boltok polcaira, – hiszen minden falat egy szelet múlt.

Amit ma is megvehetünk A teljesség igénye nélkül még ma is kapható Zizi (többen is gyártják), pehelycukor, töltetlen kemény cukorkák, Duna-kavics, franciadrazsé, Melba és Párizsi kocka, Boci csoki, Piros mogyorós, Kojak nyalóka, dianás cukor, cigirágó, golyórágó, váras és betűs csokoládék, a nyúlós medvecukor, a krumplicukor, Szerencsi csoki, Negro, Sportszelet, Kapuciner, tejkaramella, Lottó és Szamba szelet, banános csoki, téli fagyi, szőlőcukor, négercsók, Ági és Piroska szörp, Márka és Traubisoda. A következő generációk, 30-40 év múltával, vajon mennyivel találkozhatnak még?