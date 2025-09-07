szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

28°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KVÍZ

42 perce

Retró magyar sorozatok kvíz – teszteld, emlékszel-e még a Família Kft. sztárjaira

Címkék#élmény#tévés#sorozatok kvíz#retró

Visszarepítenénk a múltba, amikor a legendás magyar sorozatok előtt ült az egész család. Tedd próbára, mennyit őrzöl még ezekből az ikonikus történetekből!

Delmagyar.hu

Emlékszel még, amikor az egész család a tévé elé gyűlt, hogy megnézze a legújabb részt a kedvenc sorozatból?

retro magyar sorozatok
Retro magyar sorozatok, te emlékszel még ezekre a klasszikusokra? Illusztráció: Shutterstock

A retró magyar sorozatok nemcsak szórakoztattak, hanem igazi közösségi élményt adtak: másnap az iskolában, a munkahelyen vagy épp a szomszédokkal a lépcsőházban mindenki ugyanazokat a jeleneteket beszélte meg. A Szomszédok, a Linda, a Privát kopó vagy épp a Családi kör mind-mind olyan alkotások, amelyek mára legendává váltak, és amelyekhez rengeteg felejthetetlen emlék köt bennünket.

Retro magyar sorozatok kvíz, amivel elfoglalhatod magadat

Most itt a lehetőség, hogy leteszteld, mennyire emlékszel ezekre a klasszikusokra! Vajon felismered a híres idézeteket? Beugrik még, ki játszotta a főszerepet, vagy melyik ikonikus helyszín adott otthont a történeteknek? Ha úgy érzed, igazi retró sorozat-rajongó vagy, akkor ez a kvíz garantáltan próbára teszi a tudásodat – és közben visszarepít a múlt varázslatos tévés világába.

1.
Melyik magyar sorozatban szerepelt a legendás „doktornő”, akit Esztergályos Cecília alakított?
2.
Melyik retró magyar sorozat főszereplője volt Vágási Feri?
3.
Melyik sorozatban dolgozott rendőrnőként Görbe Nóra?
4.
Ki volt a „sógor” a Família Kft.-ben?
5.
Melyik retró sorozatban láthattunk sok rendőrségi akciót, és Bujtor István is szerepelt benne?
6.
Melyik magyar retró sorozat szólt katonai kiképzésen lévő fiatalokról?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu