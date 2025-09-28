szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könnyű megoldás

1 órája

Egy egyszerű konyhai trükk, ami meghosszabbítja a ruhák életét

Címkék#háztartás#rizs#ruha#trükk

Joó Fanni

Van egy alapélelmiszer, amit sokkal több mindenre használhatunk, mint gondolnánk. A rizs nemcsak remek köret, hanem száraz állapotban kiváló vízelnyelő is. Az apró szemek tökéletesen működnek természetes páramentesítőként, és segítenek frissen tartani a szekrényben tárolt ruhákat. A Mindmegette most összegyűjtötte, hogyan hosszabbíthatjuk meg ruháink élettartamát ezzel az egyszerű, hétköznapi élelmiszerrel.

egy fa tálnyi rizs egy törlőn
A rizs nagyon jó segítség a ruhák frissen tartásában Illusztráció: Shutterstock

Miért segít a rizs a ruhák tárolásában?

Ha nyirkos, nedves lakásban élünk, nagy segítség lehet a könnyen és olcsón beszerezhető rizs. Nedvszívó képességének köszönhetően segít megelőzni a penészesedést, valamint távol tartja a dohos szagokat is a szekrényből. Elég egy kisebb mennyiséget vászonzsákba tenni, majd a ruhák közé helyezni – így megakadályozhatjuk a pára felhalmozódását.

Kellemes illat és frissesség

A rizs nemcsak a nedvességet köti meg, hanem a szagok ellen is hatásos. Ha néhány csepp illóolajat cseppentünk a kis zsákocskára, a ruháink nemcsak frissek maradnak, hanem kellemes illatot is árasztanak.

Rizs molyok ellen

A rizs a molyok ellen is bevethető. Ezek a rovarok kedvelik a nedvesebb helyeket, de a rizzsel szárazabbá tett környezetben sokkal kisebb eséllyel telepednek meg. Így természetes módon csökkenthetjük a molykár veszélyét.

Hosszabb élettartam a szöveteknek

A száraz, páramentes környezet hosszú távon kíméli a szöveteket, hiszen a nedvesség károsíthatja azok szerkezetét. A rizs különösen jól jön a szezonális ruhák tárolásakor, amikor hosszabb ideig nem használjuk őket. Így a ruhák megőrzik eredeti állapotukat, és nem kopnak, gyűrődnek vagy sérülnek idő előtt.


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu