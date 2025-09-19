Nem akármilyen vendég jön Vásárhelyre, a SkillFesten a Dancing with the Stars sztárja is ott lesz

A SkillFest érdekes programmal készül, még Hegyes Bercivel is találkozhatnak az érdeklődők.

Hegyes Berci is részt vesz a SkillFesten. Fotó: DM

Nemcsak a pályaválasztókat várják, családi program lesz

Hódmezővásárhelyen szeptember 20-án a főtéren rendezi meg a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum a SkillFestet. A programok 10 órakor kezdődnek. Nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákokat várják, családi program lesz, ahol a legkisebbektől az idősekig mindenki talál majd kedvére való programot. Bemutatkozik a HSZC valamennyi intézménye, ott lesznek az együttműködő partnereik és a rendvédelmi szervek is.

SkillFest: Programok egész nap

Egész nap szerveznek népi játékokat, kézműves foglalkozásokat, lesz ugrálóvár is. A kicsiket meseszínházzal, a nagyobbakat sport- és rendészeti, bemutatókkal, arcfestő show-val várják. Lesz divat-, haj- és sminkbemutató. 15.15-kor fellép Kiszel Dzsenifer, a Megasztár versenyzője. A Mohai Syl Trió műsora pedig 17.30-kor kezdődik.

A Dancing with the Stars táncosa is itt lesz

Eredetileg úgy volt, hogy Viszkok Fruzsi influenszerrel is találkozhatnak a fiatalok, ő azonban egyéb elfoglaltságai miatt mégsem tud Vásárhelyre jönni, azonban 18.30-tól a SkillFesten lesz Hegyes Berci táncművész, aki a „Dancing with the Stars” című televíziós műsorban vált ismertté, ahol több évadban is szerepelt és nyert is.

20 órától Willcox szórakoztatja a közönséget.