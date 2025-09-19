Minden makói gyerek mozgásba lendült, megtelt a sportcsarnok és környéke – galériával, videóval

Az első sportágválasztót Makón tizenöt évvel ezelőtt tartották. Akkor a focipálya, később a Maros-parti strand, végül a belvárosban lévő sportcsarnok és környéke lett a bázishelyszín – idén is itt rendezték meg pénteken. Az egész napos program célja mindig az, hogy az intézmények szervezésében ide érkező gyerekek betekintést kapjanak a helyi sportegyesületek tevékenységébe, illetve hogy kiválasszák a nekik megfelelő, szimpatikus sportágat. Persze emellett a mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése is fontos. Különösen manapság, amikor a legtöbb fiatal inkább az online térben éli életét.

A sportágválasztó minden makói fiatalt megmozgatott. Fotó: Szabó Imre

Elkezdeni sohasem késő – mondja az olimpiai bajnok

– Én öt és fél éves koromban, édesanyám ösztönzésére kezdtem el úszni – mondta az idei makói sportágválasztó díszvendége, Czene Attila, az 1996-os atlantai olimpia bajnoka és a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke. A világklasszis úszó szerint a sportot elkezdeni sosem késő, a rendszeres mozgás pedig az egészség hosszú távú megőrzésének alapkövetelménye.

– Szerintem, ahogy Farkas Éva Erzsébet polgármester is fogalmazott megnyitóbeszédében, a gyerekeket leginkább a közösség erejével lehet megkedveltetni a sportolást – vélekedett Czene.