2 órája
Minden makói gyerek mozgásba lendült, megtelt a sportcsarnok és környéke – galériával, videóval
A város összes gyerekét megmozgatták pénteken a makói Erdei János Sportcsarnokban és környékén. A 15. sportágválasztót azért rendezték meg, hogy a fiatalok kíváncsiságát felkeltsék a sport és a mozgás irányába.
Az első sportágválasztót Makón tizenöt évvel ezelőtt tartották. Akkor a focipálya, később a Maros-parti strand, végül a belvárosban lévő sportcsarnok és környéke lett a bázishelyszín – idén is itt rendezték meg pénteken. Az egész napos program célja mindig az, hogy az intézmények szervezésében ide érkező gyerekek betekintést kapjanak a helyi sportegyesületek tevékenységébe, illetve hogy kiválasszák a nekik megfelelő, szimpatikus sportágat. Persze emellett a mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése is fontos. Különösen manapság, amikor a legtöbb fiatal inkább az online térben éli életét.
Elkezdeni sohasem késő – mondja az olimpiai bajnok
– Én öt és fél éves koromban, édesanyám ösztönzésére kezdtem el úszni – mondta az idei makói sportágválasztó díszvendége, Czene Attila, az 1996-os atlantai olimpia bajnoka és a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke. A világklasszis úszó szerint a sportot elkezdeni sosem késő, a rendszeres mozgás pedig az egészség hosszú távú megőrzésének alapkövetelménye.
– Szerintem, ahogy Farkas Éva Erzsébet polgármester is fogalmazott megnyitóbeszédében, a gyerekeket leginkább a közösség erejével lehet megkedveltetni a sportolást – vélekedett Czene.
Az első makói sportágválasztóFotók: Szabó Imre
A makói sportágválasztón több ezren vettek részt
– Itt gyakorlatilag minden makói gyerek – óvodás, általános és középiskolás – megjelenik ilyenkor. Ez több ezres létszámot jelent – húzta alá a fő szervező, Kovács Gábor. Mint fogalmazott, a sportcsarnokban és környékén több mint húsz sportág bemutatkozik nekik a lovaglástól a labdajátékokon és a küzdősportokon át például a sakkig.