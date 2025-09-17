szeptember 17., szerda

KVÍZ

2 órája

Te mennyire vagy sportban otthon? Tedd próbára magad kvízünkkel!

Készen állsz egy sportos fejtörőre, ahol kiderül, mennyire ismered a világ legnépszerűbb játékait és hőseit? Sportos kvízünkben legendák, rekordok és meglepetések várnak rád!

Delmagyar.hu

Ha érdekel a sport világa, és szereted próbára tenni a tudásodat, akkor jó helyen jársz!

Sportos kvíz, nem csak sportolóknak, teszteld tudásodat és szórakozz egy jót! Illusztráció: Shutterstock

Sportos kvíz

Ebben a kvízben nemcsak a legismertebb sportágakkal találkozol, mint a foci, a kézilabda vagy a tenisz, hanem olyan izgalmas területeken is tesztelheted magad, mint az olimpiai rekordok, legendás sportolók pályafutása vagy éppen a sporttörténelem emlékezetes pillanatai. Lehet, hogy elsőre egyszerűnek tűnnek majd a kérdések, de biztosan akad köztük olyan is, ami megizzaszt még egy igazi sportrajongót is. Készen állsz rá, hogy bebizonyítsd: nálad jobban senki sem ismeri a sport világát? Induljon a sportos kihívás!

1.
Hány magyar játszik jelenleg a Liverpoolban?
2.
Melyik csapat nyerte a legtöbb BL-címet?
3.
KI az egyetlen magyar Aranylabdás labdarúgónk?
4.
Melyik a legeredményesebb hazai női kézilabda klub?
5.
Mi a Pick Szeged kézilabda csapatának kabala állata?
6.
Hányszoros olimpiai bajnok a férfi vízilabda-válogatott?
7.
Kiről kapta nevét hazánk legnagyobb labdarúgó stadionja?

