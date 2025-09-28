2 órája
Stíluskommunikáció: több mint divattanács, szakértő mondta el, hogy lehetsz te is önazonos
„A stílus maga az ember” – tartja a mondás. Gyakran téves elképzeléseink vannak arról, mit is jelent a stíluskommunikáció, pedig jóval több, mint pusztán öltözködési tanácsadás. Ezúttal szakértő segítségével jártuk körbe a fogalmat.
Mielőtt megszólalnánk, már üzenünk valamit: a ruházatunkkal, a testtartásunkkal, a frizuránkkal, az illatunkkal, sőt még azzal is, hogyan viseljük a kiegészítőinket. Ez a fajta „néma beszéd” a stíluskommunikáció része, amely nemcsak kiegészíti a szavakat, hanem sokszor helyettesíti is azokat.
Mit jelent a stíluskommunikáció?
– A stíluskommunikáció egyfajta harmonizációs kultúra: azt mutatja meg, hogyan képviselheti valaki hitelesen és önazonosan a belső világát a külső megjelenésén keresztül – magyarázta Dr. Nádudvari Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán működő stíluskommunikátor képzés szakfelelőse. – A cél, hogy az ember önmaga legjobb verziójává válhasson – tette hozzá.
A stíluskommunikáció része a viselkedéskultúra, a vizuális megjelenés, a mozgás- és beszédmagatartás, vagyis minden olyan elem, amely megmutatja, miként viszonyulunk önmagunkhoz és a külvilághoz.
A stíluskommunikátor tevékenysége
A stíluskommunikátorra tekinthetünk úgy, mint egy karmesterre: nem játszik minden hangszeren, de képes összhangot teremteni. Felismeri, mely kompetenciák fejlesztésére van szükség, kijelöli a fejlesztési fókuszokat, és kidolgozza a stílusalkotás koncepcióját. A folyamat mindig csapatmunkán alapul.
A stíluskommunikációs fejlesztés négy pillére:
- önismeret mélyítése – segíti az ügyfelet, hogy közelebb kerüljön önmagához,
- megjelenéskultúra – hiteles és önazonos külső kialakítása,
- szociális kompetencia – kapcsolatok és viselkedéskultúra finomhangolása,
- ön-PR – a boldogulás tudománya.
– A fentebb említett folyamatokban a stíluskommunikátor egy változást kísérő személy, aki felméri, hogy az ügyfélnek milyen területen van szüksége fejlődésre, majd annak fényében javaslatokat tesz – mondta Dr. Nádudvari Gabriella.
A stíluskommunikációs fejlesztés több, mint öltözködési tanácsadás
Sokan azt gondolják, a stíluskommunikáció csupán öltözködési tippek gyűjteménye. Valójában komplex, önismereti fókuszú folyamat, amely segít abban, hogy verbális és nonverbális megnyilvánulásaink is hitelesek legyenek.
– A stíluskommunikációs fejlesztés fontos része lehet az öltözködési tanácsadás is, de nem merül ki abban. E komplex, önismeret fókuszú fejlesztési folyamat abban segíti az ügyfelet, hogy nonverbális és verbális megnyilvánulásaiban hiteles legyen – mondta Dr. Nádudvari Gabriella.
Elhelyezkedési lehetőségek
– Alapvetően azt szűrhetjük le az elmúlt néhány év tendenciáiból, hogy az ügyfeleket azok a területek foglalkoztatják inkább, amelyek gyors és látványos változást ígérnek, de a belső, csak lassú átalakulást eredményező munkán sosem spórólhatunk. – mondta Dr. Nádudvari Gabriella.
A következő lehetőségeink vannak
- nagyvállalati színtereken stíluskommunikációs trénerként
- politikai, közéleti szereplők mellett
- magánszemélyek stíluskommunikációs tanácsadójaként
- oktatásban (egyetemi és középiskolai szinteken)
A stíluskommunikáció képzés weboldalán további hasznos információkat, követelményeket és hallgatói véleményeket is elérhetünk.
