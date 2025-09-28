Stíluskommunikáció: több mint divattanács, szakértő mondta el, hogy lehetsz te is önazonos

Mielőtt megszólalnánk, már üzenünk valamit: a ruházatunkkal, a testtartásunkkal, a frizuránkkal, az illatunkkal, sőt még azzal is, hogyan viseljük a kiegészítőinket. Ez a fajta „néma beszéd” a stíluskommunikáció része, amely nemcsak kiegészíti a szavakat, hanem sokszor helyettesíti is azokat.

Sokan azt gondolhatják, hogy a stíluskommunikáció divattanácsok osztogatásáról szól, ám jóval többet rejt magában. Illusztráció: Shutterstock

Mit jelent a stíluskommunikáció?

– A stíluskommunikáció egyfajta harmonizációs kultúra: azt mutatja meg, hogyan képviselheti valaki hitelesen és önazonosan a belső világát a külső megjelenésén keresztül – magyarázta Dr. Nádudvari Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán működő stíluskommunikátor képzés szakfelelőse. – A cél, hogy az ember önmaga legjobb verziójává válhasson – tette hozzá.

A stíluskommunikáció része a viselkedéskultúra, a vizuális megjelenés, a mozgás- és beszédmagatartás, vagyis minden olyan elem, amely megmutatja, miként viszonyulunk önmagunkhoz és a külvilághoz.

A stíluskommunikátor tevékenysége

A stíluskommunikátorra tekinthetünk úgy, mint egy karmesterre: nem játszik minden hangszeren, de képes összhangot teremteni. Felismeri, mely kompetenciák fejlesztésére van szükség, kijelöli a fejlesztési fókuszokat, és kidolgozza a stílusalkotás koncepcióját. A folyamat mindig csapatmunkán alapul.

A stíluskommunikációs fejlesztés négy pillére:

önismeret mélyítése – segíti az ügyfelet, hogy közelebb kerüljön önmagához,

megjelenéskultúra – hiteles és önazonos külső kialakítása,

szociális kompetencia – kapcsolatok és viselkedéskultúra finomhangolása,

ön-PR – a boldogulás tudománya.

– A fentebb említett folyamatokban a stíluskommunikátor egy változást kísérő személy, aki felméri, hogy az ügyfélnek milyen területen van szüksége fejlődésre, majd annak fényében javaslatokat tesz – mondta Dr. Nádudvari Gabriella.

A stíluskommunikációs fejlesztés több, mint öltözködési tanácsadás

Sokan azt gondolják, a stíluskommunikáció csupán öltözködési tippek gyűjteménye. Valójában komplex, önismereti fókuszú folyamat, amely segít abban, hogy verbális és nonverbális megnyilvánulásaink is hitelesek legyenek.