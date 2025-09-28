szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

18°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hitelesség

2 órája

Stíluskommunikáció: több mint divattanács, szakértő mondta el, hogy lehetsz te is önazonos

Címkék#elhelyezkedés#stíluskommunikáció#képzés

„A stílus maga az ember” – tartja a mondás. Gyakran téves elképzeléseink vannak arról, mit is jelent a stíluskommunikáció, pedig jóval több, mint pusztán öltözködési tanácsadás. Ezúttal szakértő segítségével jártuk körbe a fogalmat.

Kis Zoltán

Mielőtt megszólalnánk, már üzenünk valamit: a ruházatunkkal, a testtartásunkkal, a frizuránkkal, az illatunkkal, sőt még azzal is, hogyan viseljük a kiegészítőinket. Ez a fajta „néma beszéd” a stíluskommunikáció része, amely nemcsak kiegészíti a szavakat, hanem sokszor helyettesíti is azokat.

stíluskommunikáció
Sokan azt gondolhatják, hogy a stíluskommunikáció divattanácsok osztogatásáról szól, ám jóval többet rejt magában. Illusztráció: Shutterstock

Mit jelent a stíluskommunikáció? 

– A stíluskommunikáció egyfajta harmonizációs kultúra: azt mutatja meg, hogyan képviselheti valaki hitelesen és önazonosan a belső világát a külső megjelenésén keresztül – magyarázta Dr. Nádudvari Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán működő stíluskommunikátor képzés szakfelelőse. – A cél, hogy az ember önmaga legjobb verziójává válhasson – tette hozzá.

A stíluskommunikáció része a viselkedéskultúra, a vizuális megjelenés, a mozgás- és beszédmagatartás, vagyis minden olyan elem, amely megmutatja, miként viszonyulunk önmagunkhoz és a külvilághoz.

A stíluskommunikátor tevékenysége 

A stíluskommunikátorra tekinthetünk úgy, mint egy karmesterre: nem játszik minden hangszeren, de képes összhangot teremteni. Felismeri, mely kompetenciák fejlesztésére van szükség, kijelöli a fejlesztési fókuszokat, és kidolgozza a stílusalkotás koncepcióját. A folyamat mindig csapatmunkán alapul.

A stíluskommunikációs fejlesztés négy pillére:

  • önismeret mélyítése – segíti az ügyfelet, hogy közelebb kerüljön önmagához,
  • megjelenéskultúra – hiteles és önazonos külső kialakítása,
  • szociális kompetencia – kapcsolatok és viselkedéskultúra finomhangolása,
  • ön-PR – a boldogulás tudománya.

– A fentebb említett folyamatokban a stíluskommunikátor egy változást kísérő személy, aki felméri, hogy az ügyfélnek milyen területen van szüksége fejlődésre, majd annak fényében javaslatokat tesz – mondta Dr. Nádudvari Gabriella.

A stíluskommunikációs fejlesztés több, mint öltözködési tanácsadás

Sokan azt gondolják, a stíluskommunikáció csupán öltözködési tippek gyűjteménye. Valójában komplex, önismereti fókuszú folyamat, amely segít abban, hogy verbális és nonverbális megnyilvánulásaink is hitelesek legyenek.

– A stíluskommunikációs fejlesztés fontos része lehet az öltözködési tanácsadás is, de nem merül ki abban. E komplex, önismeret fókuszú fejlesztési folyamat abban segíti az ügyfelet, hogy nonverbális és verbális megnyilvánulásaiban hiteles legyen – mondta Dr. Nádudvari Gabriella.

Elhelyezkedési lehetőségek 

– Alapvetően azt szűrhetjük le az elmúlt néhány év tendenciáiból, hogy az ügyfeleket azok a területek foglalkoztatják inkább, amelyek gyors és látványos változást ígérnek, de a belső, csak lassú átalakulást eredményező munkán sosem spórólhatunk. – mondta Dr. Nádudvari Gabriella.

A következő lehetőségeink vannak

  • nagyvállalati színtereken stíluskommunikációs trénerként
  • politikai, közéleti szereplők mellett
  • magánszemélyek stíluskommunikációs tanácsadójaként
  • oktatásban (egyetemi és középiskolai szinteken)

A stíluskommunikáció képzés weboldalán további hasznos információkat, követelményeket és hallgatói véleményeket is elérhetünk. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu