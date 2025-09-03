szeptember 3., szerda

Szegedi hírek

53 perce

Utcáról mennyországba: így változtatják meg a cicák életét Szegeden – galériával, videóval

Címkék#cicamentő#önkéntes munka#Szeged

Ezúttal meglátogattuk őket, hogy közelebbről megismerkedhessünk a szervezet működésével. A Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesületének csapata elhivatott segítője a szegedi és a környékbeli macskáknak.

Kis Zoltán

Utcán hagyott macskák, szemetesekbe kihajított kiscicák – ilyen és ehhez hasonló kritikán aluli helyzetből ment állatokat a Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesület csapata. 

Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesület
A Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesület csapata nap mint nap hőstetteket hajt végre. Fotó: Kis Zoltán 

A Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete 

Az egyesület első körben helyi és Szeged vonzáskörzetében élő állatok ideiglenes krízis befogadóállomásként funkcionál, ahol rászoruló kóbor és sérült macskák elhelyezését tudják megoldani a kezelésük idejére. Céljuk, hogy a környezettudatos szemléletmód, a felelős állattartási ismertek terjesztésével elérjék, hogy kevesebb segítségre szoruló kidobott macska éljen a környezetükben. Utcai állatokat mentenek: gyógyítják, szocializálják, ivartalanítják majd felelős gazdihoz helyezik ki őket. Ezen túl utcai kolóniák, hajléktalan családok állatainak ivartalaníttatása, orvosi ellátása és kedvezményes ivartalanítási akciók szervezése is színesti portfóliójukat. A menhelyet Szili Éva és édesanyja működteti és tartja fent. 

– A menhelyre balesetes, kidobott és kóbor cicák kerülnek be, és mindannyiuknak megvan a maga története. Akad olyan macska, akit a rendőrség vagy a NAV hozott be hozzánk, de a kapacitásunk véges, a menhely már így is telt házas – mondta Szili Éva, a Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesületének elnöke.

– A hozzánk érkező cicák elsőként karanténba kerülnek, majd megtörténik a többi macskával való összeengedés. Erre kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk, hogy az állatok a lehetőségekhez mérten mindenképpen kijöjjenek egymással. Ha a szocializáció megtörtént, lezajlik az ivartalanítási projekt, és a kisállat már örökbe is fogadható – folytatta. Jelenleg 30–40 között mozog azon cicák száma, akik gazdára várnak – egészítette ki.

Az örökbefogadás menete 

– Az örökbeadás egy örökbefogadási megállapodás kitöltésével kezdődik, amely tartalmazza azokat az alapvető feltételeket, mint az állat teljes körű szükségleteinek biztosítása és az ivartalanítási kötelezettség – folytatta. Amennyiben olyan helyzet merülne fel, hogy az örökbefogadott cica ellátása akadályokba ütközne, akkor vissza is fogadjuk őket a menhelyre – egészítette ki.

Az ivartalanítás népszerűsítése, a „felesleges” szaporulat megelőzése az egyik fő küldetésük. Ennek köszönhetően kedvezményes ivartalanítási akciót szoktak szervezni, amelynek keretei között a cicás gazdik az önerő kifizetésével, jóval kedvezőbb áron juthatnak hozzá az egyébként egyre dráguló állatorvosi ellátáshoz.

– Az örökbefogadás nem ingyenes, de jóval kisebb költségekkel jár: mi csupán a védőoltások és a kiskönyv kiállításának árát kérjük vissza – mondta Éva. 

Meglátogattuk a szegedi cicamentőket

Fotók: Kis Zoltán

Segítségnyújtási lehetőségek 

A segítség bizony elkél, ugyanis a menhely fenntartásában kizárólag Éva és édesanyja vesz részt, időnként néhány önkéntessel kiegészülve.

Az alábbi lehetőségeink vannak 

  • önkéntes munka (takarítás, rendrakás, cicák ellátása, gondozása) 
  • ideiglenes örökbefogadás (akár egy, akár egy egész macskacsalád ideiglenes befogása, melynek során a szervezet teljes körű támogatottságot nyújt) 
  • adó 1% 
  • tárgyi és pénzbeli adományok (eledel, játékok, kiegészítők és egyéb kellékek) 

Az egyesület csapata rendszeres kitelepülői a különböző helyi rendezvényeknek. 

– Találkozhatnak velünk a Majálison, a Hídi Vásáron: kitelepülünk a cicákkal, és lehetőség van egy-egy simogatásra, beszélgetésre, de szívesen osztunk meg hasznos tudnivalókat és adunk tanácsokat – mondta Szili Éva, a Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesületének elnöke.

 

