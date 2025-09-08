Olvasóink elmondták, miért büszkék arra, hogy szegediek lehetnek

Mit jelent ma szegedinek lenni? Megkérdeztük olvasóinkat, hogy számukra milyen érzések, élmények és értékek kötődnek városunkhoz. Válaszaikból kirajzolódik a szegedi identitás sokszínűsége, a helyhez való ragaszkodás és az a különleges közösségi szellem, ami igazán otthonossá teszi Szegedet.

Megkérdeztük olvasóinkat, hogy számukra milyen érzések, élmények és értékek kötődnek városunkhoz. Fotó: Shutterstock

Bejegyzés a szegedieknek

Lapunk egy Facebook bejegyzésben arra volt kíváncsi, hogy a szegedieknek mit is jelent helyinek lenni. A kommentek záporoztak: megható történetek, szívbe marokoló megjegyzések – ezt jelenti ma szegedinek lenni.

Olvasói hozzászólások

A kommentelők döntő többsége valamilyen kedves emléket, pozitív gondolatot osztott meg, hogy pontosan milyen is a „hírös szögödi” identitás. Rengetegen a város szépségét hangsúlyozták ki, míg mások a fiatalos, pezsgő életre helyezték a hangsúlyt.

Szeged egy fiatalos, nyüzsgő, egyetemi város, sok-sok programmal. Éppen emiatt, jómagam is fiatalosnak érzem magam

– írta Karainé Edit.

Szeged csodálatos város: van élet, hangulat, látnivaló. Imádom a trolit, a villamost, a Mars téri piacot, a várost és minden mást! 2011-ben költöztünk ide, és most már ide tartozunk!

– fejtette ki Zador Lászlóné.

Több hozzászóló is kiemelte, hogy őket bizony büszkeséggel tölti el, hogy Szegeden születhettek, élhetnek és tevékenykedhetnek. Egy biztos: a szegedi identitás és a szegedi élet rengeteg helyi lakost tesz büszkévé.