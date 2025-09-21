szeptember 21., vasárnap

Állatok Világnapja

3 órája

Állati kalandok kicsiknek és nagyoknak: felejthetetlen élményekkel és programokkal vár a Szegedi Vadaspark

Az Állatok Világnapja arra emlékeztet bennünket, hogy osztozunk a Földön minden élőlénnyel, és felelősséggel tartozunk értük, legyen szó a természetben élő vadállatokról vagy a mindennapjaink részévé vált házi kedvencekről. A Szegedi Vadaspark is kiemelt figyelmet fordít erre a jeles napra.

Kis Zoltán

Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel először az Állatok Világnapjának gondolata. Az október 4. pedig azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Izgalmas állomásokkal készülnek a Szegedi Vadaspark dolgozói. 

Szegedi Vadaspark
Izgalmas állomásokkal készülnek a Szegedi Vadaspark dolgozói.  Archív Fotó: Török János

Az Állatok Világnapja a Szegedi Vadasparkban 

Az állatok világnapja az egyik legfontosabb jeles ünnep az állatkertek életében, hiszen ekkor azokat az állatokat ünnepeljük, amelyek a legfontosabbak számunkra. Legyenek azok vadon élő állatok, amelyeket az emberi tevékenység a létükben veszélyeztet, vagy a velünk együtt élő háziállatok, amelyekért felelősséggel tartozunk.

Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. 

Október 3-án és 4-en a Szegedi Vadasparkban a helyünk 

Október harmadikán a Vadasparkban több állomáson játékos feladatokkal várják az óvodás és iskolás csoportokat 9-14 óra között, míg október negyedikén pedig a családokat várják hasonlóan izgalmas állomásokon 10 és 16 óra között. Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

Az örökbefogadók is kiemelt szerepet kapnak 

Október negyedikén várják a vadaspark állatainak örökbefogadóit is, előzetes regisztráció alapján. 13 órakor az Elefántháznál indul programjuk, köszöntő után csoportokra bontva látogathatják meg örökbefogadott állataikat az állatkert munkatársainak vezetésével. 

 

