Ritka hazai mérges kígyót mutattak be testközelből a Vadasparkban
Milyen hosszú egy rákosi vipera? Szeptember 6-án ritka lehetőség nyílt a Sancer-tó partján: testközelből figyelhettük meg, hogyan mérik meg ezt a fokozottan védett, különleges hazai hüllőt.
Nem mindennapi programmal készültek szeptember első szombatján: testközelből nézhettük meg a legendás rákosi viperát, miközben a szakemberek élőben mérték meg ezeket a fokozottan védett, ritka hüllőket. A Szegedi Vadasparkban, a Sancer-tó partján nem csak izgalmas természetvédelmi kulisszatitkokba leshettünk be, de személyesen is találkozhattunk a magyar természetvédelem egyik legnagyobb sikertörténetének főszereplőjével. Minden év első szombatján tartják a rákosi vipera napját.
A rákosi vipera mérges kígyó. Mérgét elsősorban a zsákmányszerzésben vagy védekezésre használja, ha nincs más választása. Ritkasága és rejtőzködő életmódja miatt, igen kevés marás történik.
Mérge a felnőtt emberre veszélytelen, mindössze méhcsípés szerű tüneteket okoz. Az esetleges allergiás reakció miatt, azért érdemes orvoshoz fordulni
– olvashatjuk a Szegedi Vadaspark weboldalán.
– A legendás rákosi viperát világszerte csupán három állatkertben mutatják be – írta a Szegedi Vadaspark.
Kizárólag Magyarországon és Erdélyben előforduló, kifejezetten ritka mérges kígyó, amely a Kárpát-medence faunájának elismerten legveszélyeztetettebb állata.
Megritkulásának fő okai
- vizes élőhelyek átalakítása, gyepek felszántása és bevetése
- szándékos pusztítás
- illegális, kereskedelmi célú gyűjtés
A vipera alapszíne szürkés vagy sárgásbarna, hátán a keresztes viperáéra hajazó sötétbarna cikkcakkmintázat fut végig. A szürke hasoldalt pedig piszkosfehér foltok tarkítják.
A rákosi vipera meglehetősen rövid kígyóféle:
a legnagyobb mért hím 47, míg a leghosszabb nőstény közel 60 centiméteres volt.
A méret mellett a nemeket a farok hossza és a farokpajzsok száma szerint különböztethetjük meg.
