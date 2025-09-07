szeptember 7., vasárnap

Különleges élmény

2 órája

Ritka hazai mérges kígyót mutattak be testközelből a Vadasparkban

Címkék#rákosi vipera#Szegedi Vadaspak#mérés

Milyen hosszú egy rákosi vipera? Szeptember 6-án ritka lehetőség nyílt a Sancer-tó partján: testközelből figyelhettük meg, hogyan mérik meg ezt a fokozottan védett, különleges hazai hüllőt.

Kis Zoltán

Nem mindennapi programmal készültek szeptember első szombatján: testközelből nézhettük meg a legendás rákosi viperát, miközben a szakemberek élőben mérték meg ezeket a fokozottan védett, ritka hüllőket. A Szegedi Vadasparkban, a Sancer-tó partján nem csak izgalmas természetvédelmi kulisszatitkokba leshettünk be, de személyesen is találkozhattunk a magyar természetvédelem egyik legnagyobb sikertörténetének főszereplőjével. Minden év első szombatján tartják a rákosi vipera napját.

A Szegedi Vadaspark viperája
A Szegedi Vadasparkban, a Sancer-tó partján személyesen találkozhattunk rákosi viperákkal. Fotó: Szegedi Vadaspark

Rákosi vipera a Szegedi Vadasparkban 

A rákosi vipera mérges kígyó. Mérgét elsősorban a zsákmányszerzésben vagy védekezésre használja, ha nincs más választása. Ritkasága és rejtőzködő életmódja miatt, igen kevés marás történik. 

Mérge a felnőtt emberre veszélytelen, mindössze méhcsípés szerű tüneteket okoz. Az esetleges allergiás reakció miatt, azért érdemes orvoshoz fordulni 

olvashatjuk a Szegedi Vadaspark weboldalán. 

– A legendás rákosi viperát világszerte csupán három állatkertben mutatják be – írta a Szegedi Vadaspark.

Kizárólag Magyarországon és Erdélyben előforduló, kifejezetten ritka mérges kígyó, amely a Kárpát-medence faunájának elismerten legveszélyeztetettebb állata. 

Megritkulásának fő okai

  • vizes élőhelyek átalakítása, gyepek felszántása és bevetése 
  • szándékos pusztítás 
  • illegális, kereskedelmi célú gyűjtés 

A vipera alapszíne szürkés vagy sárgásbarna, hátán a keresztes viperáéra hajazó sötétbarna cikkcakkmintázat fut végig. A szürke hasoldalt pedig piszkosfehér foltok tarkítják. 

A rákosi vipera meglehetősen rövid kígyóféle: 

a legnagyobb mért hím 47, míg a leghosszabb nőstény közel 60 centiméteres volt.

 A méret mellett a nemeket a farok hossza és a farokpajzsok száma szerint különböztethetjük meg. 

 

