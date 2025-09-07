Ritka hazai mérges kígyót mutattak be testközelből a Vadasparkban

Nem mindennapi programmal készültek szeptember első szombatján: testközelből nézhettük meg a legendás rákosi viperát, miközben a szakemberek élőben mérték meg ezeket a fokozottan védett, ritka hüllőket. A Szegedi Vadasparkban, a Sancer-tó partján nem csak izgalmas természetvédelmi kulisszatitkokba leshettünk be, de személyesen is találkozhattunk a magyar természetvédelem egyik legnagyobb sikertörténetének főszereplőjével. Minden év első szombatján tartják a rákosi vipera napját.

Rákosi vipera a Szegedi Vadasparkban

A rákosi vipera mérges kígyó. Mérgét elsősorban a zsákmányszerzésben vagy védekezésre használja, ha nincs más választása. Ritkasága és rejtőzködő életmódja miatt, igen kevés marás történik.

Mérge a felnőtt emberre veszélytelen, mindössze méhcsípés szerű tüneteket okoz. Az esetleges allergiás reakció miatt, azért érdemes orvoshoz fordulni

– A legendás rákosi viperát világszerte csupán három állatkertben mutatják be – írta a Szegedi Vadaspark.

Kizárólag Magyarországon és Erdélyben előforduló, kifejezetten ritka mérges kígyó, amely a Kárpát-medence faunájának elismerten legveszélyeztetettebb állata.

Megritkulásának fő okai

vizes élőhelyek átalakítása, gyepek felszántása és bevetése

szándékos pusztítás

illegális, kereskedelmi célú gyűjtés

A vipera alapszíne szürkés vagy sárgásbarna, hátán a keresztes viperáéra hajazó sötétbarna cikkcakkmintázat fut végig. A szürke hasoldalt pedig piszkosfehér foltok tarkítják.

A rákosi vipera meglehetősen rövid kígyóféle:

a legnagyobb mért hím 47, míg a leghosszabb nőstény közel 60 centiméteres volt.

A méret mellett a nemeket a farok hossza és a farokpajzsok száma szerint különböztethetjük meg.