Szombaton látványos külsőt kapott a székkutasi szélmalom

A szélmalom Székkutas múltjának egy jelentős darabja, ami révén messzeföldön híres lett a falu, és ami miatt a ’80-as években, a Piroska-kultuszhoz kapcsolódóan, valóságos zarándokhellyé vált a keletnémet turisták számára.

A székkutasi szélmalom színeset álmodott a falu 75. születésnapján. Fotó: Kovács Erika

A gerendára írták fel

A szélmalom egyik gerendájára fekete festékkel írták fel a vélhető építés évét, 1885-öt. 101 évvel ezelőttig, 1924-ig őröltek benne gabonát. A ’80-as években egy francia férfi vette meg az épületet, majd a halála után magyar tulajdonosa lett a vöröstéglából épült ipari emléknek.

A szélmalom úgy lett híres, hogy Hugo Hartung gyakran gondolt Piroskára

A kutasi szélmalom hírét az 1920-as években 1 hónapig Székkutason vendégeskedő Hugo Hartung repítette szét a világban, aki a székkutasi élményeit és a fantázia világát felhasználva írta meg 1954-ben a Gyakran gondolok Piroskára című regényét, amiből egy évvel később film is készült, ami Németországban kultuszfilm lett.

Színekben pompázott

A szélmalom, a falu 75. születésnapja alkalmából szombaton este színekben pompázott. Felirat is futott rajta, „Székkutas 75” és tortaformát is láthattunk – utalva a születésnapra. A magántulajdonban lévő szélmalom rossz állapotban van, de ebben az egy órában eltűntek a hibák, gyönyörűnek látta mindenki a fényfestés ideje alatt.