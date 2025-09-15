1 órája
Hiába esett az eső, a zene győzött: generációk élvezték a P-Mobil és Korál koncertjét – galériával, videóval
Bár a rendezvény előtt még szakadt az eső, az első koncert kezdetére elállt, így felhőtlenül élvezhették a csongrádiak a Korál és a P-Mobil fellépését. A Szerencsekoncert progamsorozat jóvoltából a legendákat ingyen lehetett meghallgatni.
Nem volt kegyes az időjárás vasárnap este a Csongrádon rendezett Szerencsekoncerthez: a Körös-torokba meghirdetett ingyenes rendezvény kezdő időpontja előtt fél órával még szakadt az eső. A legendákat felvonultató programra így valóban csak a legelszántabbak indultak el – és nekik szerencséjük is volt, mert amikor a Korál együttes az első taktusokat elkezdte játszani, már nem kellettek az esernyők. Ők és a P-Mobil is már esőmentes időben koncertezhettek, így a tér is folyamatosan telt meg a hatalmas színpad előtt, ahogy egyre többen kimerészkedtek a szabadba.
A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulása alkalmából szervez országjáró koncertsorozatot.
– Az eddig megszokott vasárnapi sorsolás mellett immár csütörtökön is kihúzunk hat számot – ezt a változást ünnepeljük azzal, hogy ingyenes szórakozást biztosítunk az érdeklődőknek. Mivel annak idején a vidék lottójának hívták, vidéki településekre érkezünk. Több mint 80 koncertet tekinthetnek meg az érdeklődők: a 80-as évek legendái, illetve napjaink fellépői szórakoztatják a közönséget – mondta el lapunknak Paparó Tamás kommunikációs osztályvezető.
A Korál Balázs Fecóra emlékezett Csongrádon
A csongrádi Körös-torokba vasárnap este legendákkal érkezett a koncertsorozat: előbb a Korál, majd a P-Mobil lépett színpadra. A Korál az egykori énekesére, a 2020-ban elhunyt Balázs Fecóra emlékezett, aki jövőre lenne 75 éves.
– A Kergesd el a felhőt című számunkkal fogunk kezdeni. Ha tovább esik, az Évszakokkal folytatjuk – viccelődött Dorozsmai Péter, a Korál dobosa. Vele és az együttes basszusgitárosával, Fekete Tibor Samuval a fellépésük előtt negyed órával beszélgettünk – szakadó esőben, esernyők alatt állva. Ők azonban jókedvűen készülődtek a színpadra lépésre, nem vette el a kedvüket a kedvezőtlen idő.
– Azt tapasztaljuk, hogy a koncertjeinken több generáció is részt vesz. A fiataloknak is sokat jelentenek a dalaink, sugárzik felénk a szeretet minden ilyen alkalmon. Remélem, innen is úgy tér majd mindenki haza, hogy gazdagabbak lettek egy élménnyel – fogalmazott Dorozsmai Péter. Fekete Tibor pedig elárulta: Balázs Fecó most is velük van: régi felvételekről a kivetítő segítségével bizonyos versszakokat most is ő énekel. – A közönségnek így nincs hiányérzete, mellettünk pedig egy kicsit most is itt van – mondta. A zenészek lapunknak azt is elárulták, jövőre még nagyobb szabású emlékkoncerttel készülnek: május 9-én a fővárosban több vendéggel emlékeznek meg egykori frontemberükről.
P-Mobil és Korál koncert CsongrádonFotók: Török János
Keresztes Ildikó is színpadra lépett a Szerencsekoncerten
A Korál-lal érkezett Csongrádra Keresztes Ildikó is.
– Már vártam az őszt, de azért nem így – mutatott ki az esernyő alól. Az énekesnő rendszeres vendége a legendák koncertjeinek, mint mesélte, amikor még csak rajongóként nézte őket és hallgatta bakelit lemezeiket, nem merte még álmodni sem, hogy velük áll majd egy színpadon.
– Szerencsés vagyok, hogy az én generációm még azon az értékrenden nőhetett fel, amit ez a zenekar képvisel, és igyekszem ezeket tovább is vinni. És büszke vagyok rá, hogy ezek a dalok a mai napig élnek. Kíváncsi lennék, a mai előadók slágerei fennmaradnak-e még 40-50 év után is – mosolygott. Természetesen nem mentünk el legnagyobb közös slágerük, a Csönd éve mellett sem.
– Szürreális élmény, hogy a Fecóval közös duettünket már csak egyedül tudom énekelni, de az az igazság, hogy még mindig nem tudom felfogni, hogy ő már nincs. Hiszen folyamatosan érzem a jelenlétét a színpadon – fogalmazott az énekesnő.
Ez a dal egyébként még a koncert első felében elhangzott, fiatalok és idősek pedig együtt énekelték. A P-Mobil tagjai eközben még csak készülődtek, ők az egy órás Korál koncert után léptek színpadra.
A fiatalok ismét vevők a jó zenére és szövegre
– Úgy érzem magam, mint egy béka – utalt a hatalmas esőre Schuster Lóránt, a P-Mobil együttes vezetője. Akkor még nem tudhatta, hogy nekik és rajongóiknak már nem kell majd küzdeniük az égi áldással. A 76 éves frontembert arról faggattuk, a rock mennyire kedvelt műfaj a mai fiatalok körében.
– Sajnos a közönség most a gagyira vevő, de azt látjuk, hogy a fiatalok egy része ismét keresi a zenét és a szöveget. A nagypapa pedig hozza az unokát, hogy hallgassa meg ezt a zenét, úgyhogy nincs még minden veszve – mondta.
A zenekar tagjai közül egyébként hárman is 70 év felettiek. Arra a kérdésre, hogy bírják, Schuster Lóránt azt mondta, úgy, hogy amikor felmegy a színpadra, nem azzal foglalkozik, hogy mije fáj. – És persze fontos, hogy mi egy nagy család vagyunk, akik állandóan hülyéskedünk egymással. Ez a hangulat pedig örökké fiatalon tart bennünket – mosolygott.
A Szerencsekoncert pénteken ismét visszatér a vármegyébe: pénteken Kiskundorozsmán, a régi nagybani piacon lép fel Roy és Ádám, valamint a Neoton Família.