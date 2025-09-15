Hiába esett az eső, a zene győzött: generációk élvezték a P-Mobil és Korál koncertjét – galériával, videóval

Nem volt kegyes az időjárás vasárnap este a Csongrádon rendezett Szerencsekoncerthez: a Körös-torokba meghirdetett ingyenes rendezvény kezdő időpontja előtt fél órával még szakadt az eső. A legendákat felvonultató programra így valóban csak a legelszántabbak indultak el – és nekik szerencséjük is volt, mert amikor a Korál együttes az első taktusokat elkezdte játszani, már nem kellettek az esernyők. Ők és a P-Mobil is már esőmentes időben koncertezhettek, így a tér is folyamatosan telt meg a hatalmas színpad előtt, ahogy egyre többen kimerészkedtek a szabadba.

Vasárnap Csongrádra érkezett a Szerencsekoncertek programsorozat, a Korál és a P-Mobil adott ingyenes koncertet. Fotó: Török János

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulása alkalmából szervez országjáró koncertsorozatot.

– Az eddig megszokott vasárnapi sorsolás mellett immár csütörtökön is kihúzunk hat számot – ezt a változást ünnepeljük azzal, hogy ingyenes szórakozást biztosítunk az érdeklődőknek. Mivel annak idején a vidék lottójának hívták, vidéki településekre érkezünk. Több mint 80 koncertet tekinthetnek meg az érdeklődők: a 80-as évek legendái, illetve napjaink fellépői szórakoztatják a közönséget – mondta el lapunknak Paparó Tamás kommunikációs osztályvezető.

A Korál Balázs Fecóra emlékezett Csongrádon

A csongrádi Körös-torokba vasárnap este legendákkal érkezett a koncertsorozat: előbb a Korál, majd a P-Mobil lépett színpadra. A Korál az egykori énekesére, a 2020-ban elhunyt Balázs Fecóra emlékezett, aki jövőre lenne 75 éves.

– A Kergesd el a felhőt című számunkkal fogunk kezdeni. Ha tovább esik, az Évszakokkal folytatjuk – viccelődött Dorozsmai Péter, a Korál dobosa. Vele és az együttes basszusgitárosával, Fekete Tibor Samuval a fellépésük előtt negyed órával beszélgettünk – szakadó esőben, esernyők alatt állva. Ők azonban jókedvűen készülődtek a színpadra lépésre, nem vette el a kedvüket a kedvezőtlen idő.

– Azt tapasztaljuk, hogy a koncertjeinken több generáció is részt vesz. A fiataloknak is sokat jelentenek a dalaink, sugárzik felénk a szeretet minden ilyen alkalmon. Remélem, innen is úgy tér majd mindenki haza, hogy gazdagabbak lettek egy élménnyel – fogalmazott Dorozsmai Péter. Fekete Tibor pedig elárulta: Balázs Fecó most is velük van: régi felvételekről a kivetítő segítségével bizonyos versszakokat most is ő énekel. – A közönségnek így nincs hiányérzete, mellettünk pedig egy kicsit most is itt van – mondta. A zenészek lapunknak azt is elárulták, jövőre még nagyobb szabású emlékkoncerttel készülnek: május 9-én a fővárosban több vendéggel emlékeznek meg egykori frontemberükről.