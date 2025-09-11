Csongrádon megdörren a rock: szerencsekoncertet ad két nagy rocklegenda

Magyarország második legismertebb számsorsjátéka, a hatos lottó csaknem 37 év után átalakult – adta hírül korábban a Szerencsejáték Zrt. A változás lényege az, hogy eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás, illetve hogy a játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett akár 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják fel szelvényeiket. A társaság ezt a megújulást köszönti szerte az országban az ingyenesen látogatható Szerencsekoncertekkel. Két hónap alatt összesen több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül meg a modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad.

Szerencsekoncert hoz el igazi rocklegendákat Csongrádra. Illusztráció: Shutterstock

Szerencsekoncert: rocklegendák a kamionszínpadon

Csongrádon a Körös-toroki strand parkolója, azaz a Baross Gábor Rakpart lesz a helyszín. Szeptember 14-én, vasárnap két rocklegenda dörrenti meg a hangfalakat: este 7-től a Balázs Fecó emlékére fellépő Korál, illetve fél 9-től a P. Mobil. A koncert élő lesz, a belépés természetesen ez alkalommal is ingyenes.