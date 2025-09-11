szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingyenes program

1 órája

Csongrádon megdörren a rock: szerencsekoncertet ad két nagy rocklegenda

Címkék#Szerencsejáték Zrt#P. Mobil zenekar#ingyenes koncert

Országos koncertsorozattal, ismert hazai zenekarokkal és előadókkal ünnepli a hatos lottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. A látványos kamionszínpad az ország szinte minden térségébe eljut – Csongrádra is, ahol szeptember 14-én, vasárnap este két rocklegenda jóvoltából dörrennek meg a hangfalak.

Szabó Imre

Magyarország második legismertebb számsorsjátéka, a hatos lottó csaknem 37 év után átalakult – adta hírül korábban a Szerencsejáték Zrt. A változás lényege az, hogy eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás, illetve hogy a játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett akár 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják fel szelvényeiket. A társaság ezt a megújulást köszönti szerte az országban az ingyenesen látogatható Szerencsekoncertekkel. Két hónap alatt összesen több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül meg a modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. 

Szerencsekoncert lesz Csongrádon.
Szerencsekoncert hoz el igazi rocklegendákat Csongrádra. Illusztráció: Shutterstock

Szerencsekoncert: rocklegendák a kamionszínpadon

Csongrádon a Körös-toroki strand parkolója, azaz a Baross Gábor Rakpart lesz a helyszín. Szeptember 14-én, vasárnap két rocklegenda dörrenti meg a hangfalakat: este 7-től a Balázs Fecó emlékére fellépő Korál, illetve fél 9-től a P. Mobil. A koncert élő lesz, a belépés természetesen ez alkalommal is ingyenes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu