Fergeteges koncerttel érkezik a Neoton és a Roy & Ádám Kiskundorozsmára

Ismét vármegyénkbe érkezik a Szerencsekoncert programsorozata. A Szerencsejáték Zrt. több mint 80 koncertes országjáró turnéja, melyet a Hatoslottó megújulása kapcsán szerveztek, múlt hét pénteken Csongrádon fogadta a 80-as évek legendás együtteseinek rajongóit. A Korál és P-Mobil koncert után újabb előadókkal érkezik az ingyenes koncertsorozat hozzánk. Pénteken Kiskundorozsmán a Roy&Ádám formáció, illetve a Neoton tart remélhetőleg fergeteges bulit.

Pénteken Kiskundorozsmán lép fel a Neoton és a Roy & Ádám a Szerencsekoncert-sorozat keretében. Fotó: Facebook

Legendás slágerek

A Neoton – majd később Neoton Família a hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb magyar együttese volt. Olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Yo-yo, a Sandokan, a Santa Maria, a Don Quijote vagy a Holnap hajnalig. A Roy&Ádám formáció náluk jóval újabb: ők a 90-es években váltak ismertté. Először Kohánszky Roy és Nagy Ádám vitt sikerre több slágert, ma pedig már Csányi Zoltán dobossal kiegészülve, trióként lépnek színpadra. Nagy Ádám egyébként ismerős lehet a környékbelieknek, hiszen évek óta rendszeres tagja a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola nyári zenetábor tanári gárdájának.

Szerencsekoncert Kiskundorozsmán: kapunyitás 17 órakor

A régi nagybani piac területén 17 órakor lesz kapunyitás, az első élő koncert 19 órakor kezdődik. Mivel a parkolók száma korlátozott, arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, érkezzen tömegközlekedéssel, biciklivel, gyalog vagy rollerrel.