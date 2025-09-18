szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

24°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingyenes buli

1 órája

Fergeteges koncerttel érkezik a Neoton és a Roy & Ádám Kiskundorozsmára

Címkék#koncert#Neoton#Kiskundorozsma

Két ingyenes Szerencsekoncert lesz pénteken Kiskundorozsmán. A Roy&Ádám Trió után a Neoton ad fergeteges élő bulit.

Delmagyar.hu

Ismét vármegyénkbe érkezik a Szerencsekoncert programsorozata. A Szerencsejáték Zrt. több mint 80 koncertes országjáró turnéja, melyet a Hatoslottó megújulása kapcsán szerveztek, múlt hét pénteken Csongrádon fogadta a 80-as évek legendás együtteseinek rajongóit. A Korál és P-Mobil koncert után újabb előadókkal érkezik az ingyenes koncertsorozat hozzánk. Pénteken Kiskundorozsmán a Roy&Ádám formáció, illetve a Neoton tart remélhetőleg fergeteges bulit.

Újabb szerencsekoncert.
Pénteken Kiskundorozsmán lép fel a Neoton és a Roy & Ádám a Szerencsekoncert-sorozat keretében. Fotó: Facebook

Legendás slágerek 

A Neoton – majd később Neoton Família a hetvenes-nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb magyar együttese volt. Olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Yo-yo, a Sandokan, a Santa Maria, a Don Quijote vagy a Holnap hajnalig. A Roy&Ádám formáció náluk jóval újabb: ők a 90-es években váltak ismertté. Először Kohánszky Roy és Nagy Ádám vitt sikerre több slágert, ma pedig már Csányi Zoltán dobossal kiegészülve, trióként lépnek színpadra. Nagy Ádám egyébként ismerős lehet a környékbelieknek, hiszen évek óta rendszeres tagja a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola nyári zenetábor tanári gárdájának.

Szerencsekoncert Kiskundorozsmán: kapunyitás 17 órakor

A régi nagybani piac területén 17 órakor lesz kapunyitás, az első élő koncert 19 órakor kezdődik. Mivel a parkolók száma korlátozott, arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, érkezzen tömegközlekedéssel, biciklivel, gyalog vagy rollerrel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu