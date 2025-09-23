szeptember 23., kedd

Makón dübörög tovább a Szerencsekoncert turné: többek között Nótár Mary és Opitz Barbi is fellép

Címkék#koncert#Szerencsejáték Zrt#Opitz Barbi#fásy ádám#Nótár Mary

Országos koncertsorozattal, ismert hazai zenekarokkal és előadókkal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. A látványos kamionszínpad a héten Makóra érkezik: szeptember 25-én, csütörtökön este a város főterén többek között olyan sztárok szórakoztatják a könnyedebb műfajt kedvelő közönséget, mint Nótár Mary, Fásy Ádám és Opitz Barbi.

Munkatársunktól

Magyarország második legismertebb számsorsjátéka, a Hatoslottó csaknem 37 év után átalakult – adta hírül korábban a Szerencsejáték Zrt. A változás lényege az, hogy eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás, illetve hogy a játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett akár 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják fel szelvényeiket. A társaság ezt a megújulást köszönti szerte az országban az ingyenesen látogatható Szerencsekoncertekkel. Két hónap alatt összesen több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül meg a modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad.

Szerencsekoncertet élvező tapsoló tömeg
A Szerencsekoncert kamionszínpada Makó főterére is begördül  – Opitz Barbi, Fásy Ádám és Nótár Mary is érkezik vele. Fotó: Shutterstock

Szerencsekoncert: könnyed szórakozás a kamionszínpad előtt

A Szerencsekoncert-sorozat Csongrád-Csanád vármegyében már több településen sikert aratott. Szeptember 25-én, csütörtökön este 6-tól a város főterén a könnyedebb műfaj sztárjai varázsolják el a közönséget; összesen hat fellépő neve szerepel a beharangozó plakáton. 

Színpadra lép Nótár Mary többszörös Fonogram-díjas roma származású magyar előadó, nótaénekes, Fásy Ádám műsorvezető, a Zeneexpressz tulajdonosa, a hangulatos feldolgozásairól ismert Digital zenekar, Opitz Barbi, a magyarországi X-Faktor hatodik szériájának győztese, a harmonikás-énekes Szabó Ádám, valamint Roby Lakatos hegedűvirtuóz, világzenész.

