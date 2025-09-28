Makón gyűltek össze a szervátültetettek, hogy megmutassák: van élet a műtét után

– A sport, a mozgás nekünk, transzplantáltaknak azért különösen fontos, mert akár több mint 30 százalékkal is meghosszabbíthatja a beültetett szerv élettartamát – mondta Wanger Viktor, a Csongrád Megyei Szervátültetettek Egyesületének vesetranszplantált elnöke. Sorstársa, Simon Margit gazdasági vezető hozzátette: az egyesületnek 58 tagja van, közülük 33-an szervátültetettek, a többiek pártoló tagok. A hét végén, a Maros-parti Zöld házban találkoztunk velük és még jó kéttucatnyi szervátültetettel; civil szervezetük kétnapos tábort rendezett Makón a sport és az egészséges életmód jegyében.

A szervátültetettek Makón hasznos tudással is gyarapodtak. Fotó: Szabó Imre

Egy diplomata is tiszteletét tette Makón

A rendezvényen szakmai előadások hangzottak el, illetve sportágakat ajánlottak a résztvevők figyelmébe – többet ki is lehetett próbálni. Mi több, élménybeszámolót tartottak az egyesület aranyérmesei: Horváthné Zolnai Krisztina asztaliteniszben, Nóvé László pedig petanque-ban nyert a szervátültetettek számára rendezett világjátékon. Ez utóbbi sportágat kevesen ismerik, egy francia eredetű golyós játék, ami nagyon sok transzplantált kedvenc sportja a vármegyében. Ennek apropóján különleges vendége is volt a makói találkozónak: Floutier Jérémy, Franciaország tiszteletbeli szegedi konzulja. A diplomata lapunknak elmondta, igyekszik az egyesületnek segíteni abban, hogy fel tudják venni a kapcsolatot francia sportklubokkal. Sok van belőlük, minden faluban legalább egy – jegyezte meg. És azt is bevallotta, amíg a transzplantáltak meg nem keresték, ő sem tudott sokat a szervátültetettek életéről.

A szervátültetettekről az emberek keveset tudnak

A legtöbb ember ugyanígy van ezzel

– jegyezte meg a két napos program egyik előadója, Szederkényi Edit egyetemi adjunktus, transzplantációs sebész, osztályvezető főorvos. Mint mondta, a legfontosabb alapinformációknak sokan birtokában vannak, de azt például, hogy milyen az élet az operáció után, már csak kevesen tudják.

A munkáltatók például gyakran tartózkodóak. Pedig a transzplantáltak is mehetnek közösségbe, dolgozhatnak, teljes és aktív életet élhetnek

– hívta fel a figyelmet. A makói találkozón egyébként ahhoz adott tanácsokat a szervátültetetteknek, a műtét után mit és hogyan tehetnek azért, hogy hosszú távon megőrizzék egészségüket. Ebben, hallottuk, tényleg nagyon fontos szerepe van a sportnak, de a kezelőorvossal való együttműködésnek úgyszintén.