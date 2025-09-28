szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Transzplantáció

1 órája

Makón gyűltek össze a szervátültetettek, hogy megmutassák: van élet a műtét után

Címkék#sport#egészség#szervátültetett#transzplantáció

A transzplantáció az új, teljes élet kezdete – akik ezt megélték azok dolgozhatnak, sőt sportolhatnak is, akár még érmeket is szerezhetnek. Ez is kiderült a Csongrád Megyei Szervátültetettek Egyesületének hétvégi két napos rendezvényén, amit a Maros-parti Zöld házban rendeztek meg Makón, a sport és az egészséges életmód jegyében.

Szabó Imre

– A sport, a mozgás nekünk, transzplantáltaknak azért különösen fontos, mert akár több mint 30 százalékkal is meghosszabbíthatja a beültetett szerv élettartamát – mondta Wanger Viktor, a Csongrád Megyei Szervátültetettek Egyesületének vesetranszplantált elnöke. A hét végén, a Maros-parti Zöld házban találkoztunk velük és még jó kéttucatnyi szervátültetettel; civil szervezetük kétnapos tábort rendezett Makón a sport és az egészséges életmód jegyében. Sorstársa, Simon Margit gazdasági vezető hozzátette: az egyesületnek 58 tagja van, közülük 33-an szervátültetettek, a többiek pártoló tagok.

szervátültetett
A szervátültetettek Makón hasznos tudással is gyarapodtak. Fotó: Szabó Imre

Egy diplomata is tiszteletét tette Makón

A rendezvényen szakmai előadások hangzottak el, illetve sportágakat ajánlottak a résztvevők figyelmébe – többet ki is lehetett próbálni. Mi több, élménybeszámolót tartottak az egyesület aranyérmesei: Horváthné Zolnai Krisztina asztaliteniszben, Nóvé László pedig petanque-ban nyert a szervátültetettek számára rendezett világjátékon. Ez utóbbi sportágat kevesen ismerik, egy francia eredetű golyós játék, ami nagyon sok transzplantált kedvenc sportja a vármegyében. Ennek apropóján különleges vendége is volt a makói találkozónak: Floutier Jérémy, Franciaország tiszteletbeli szegedi konzulja. A diplomata lapunknak elmondta, igyekszik az egyesületnek segíteni abban, hogy fel tudják venni a kapcsolatot francia sportklubokkal. Sok van belőlük, minden faluban legalább egy – jegyezte meg. És azt is bevallotta, amíg a transzplantáltak meg nem keresték, ő sem tudott sokat a szervátültetettek életéről.

A szervátültetettekről az emberek keveset tudnak

A legtöbb ember ugyanígy van ezzel 

– jegyezte meg a két napos program egyik előadója, Szederkényi Edit egyetemi adjunktus, transzplantációs sebész, osztályvezető főorvos. Mint mondta, a legfontosabb alapinformációknak sokan birtokában vannak, de azt például, hogy milyen az élet az operáció után, már csak kevesen tudják.

A munkáltatók például gyakran tartózkodóak. Pedig a transzplantáltak is mehetnek közösségbe, dolgozhatnak, teljes és aktív életet élhetnek 

– hívta fel a figyelmet. A makói találkozón egyébként ahhoz adott tanácsokat a szervátültetetteknek, a műtét után mit és hogyan tehetnek azért, hogy hosszú távon megőrizzék egészségüket. Ebben, hallottuk, tényleg nagyon fontos szerepe van a sportnak, de a kezelőorvossal való együttműködésnek úgyszintén.

Megtudtuk, a Csongrád Megyei Szervátültetettek Egyesülete következő rendezvénye október 11-én, szombaton Szegeden lesz: fáklyás felvonulást tartanak az elhunyt donorok emlékére. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu