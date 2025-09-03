szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tematikus hétvége

4 órája

Különleges hétvégére hív a Füvészkert, ahol a ragadozó növények és afrikai dallamok találkoznak

Címkék#Rovarfogó és egzotikus növények nap#program#SZTE Füvészkert

Igazi különlegességel várják az érdeklődőket. Afrikai tematikájú hétvégét szervez az SZTE Füvészkert.

Kis Zoltán

Az SZTE Füvészkert szeptember elején Afrika különleges növényvilágát mutatja be az érdeklődőknek, egyúttal megismertetve a kontinens kultúrájának egy kis szeletét is. 

SZTE Füvészkert
Az SZTE Füvészkertje szeptember elején Afrika különleges növényvilágát mutatja be az érdeklődőknek. Archív Fotó: Frank Yvette

Az SZTE Füvészkert tevékenysége  

Az utóbbi évtizedekben a füvészkertek tevékenysége jelentősen bővült, s a gyűjtemények felépítése ennek megfelelően átalakult. A gyűjtemények (például rózsakert, sziklakert, rendszertani gyűjtemény) gondozása, fenntartása, tervszerű gyarapítása, védelme, új gyűjtemények kialakítása jelenti az alaptevékenységüket. Hozzájárulnak a védett növények génállományának megőrzéséhez, több mint 40 védett fajjal ismerkedhetnek meg a látogatók – olyan növény is akad a gyűjteményben, amely kizárólag Magyarországon él. A távoli vidékek fajai közül elsősorban a gazdaságilag hasznos (táplálék-, ipari- és dísznövényeket) mutatják be. 

Afrikai és egzotikus növények napja az SZTE Füvészkertben 

Szeptember 6–7. között vehetünk részt az Afrikai és egzotikus növények napján a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében.

A rendezvényen rovarfogó és egzotikus növénykülönlegességeket láthatunk: növényvásár és kertészeti szaktanácsokkal várják azokat, akik különlegesebb és ritkább növények nevelésével is megpróbálkoznának.

A program 

szeptember 6. (szombat) 

  • 10:30 – Afrikai és egzotikus növények Barangolás a Füvészkert növénygyűjteményeiben 
  • 11:30 – 65 éve a csimpánzok nyomában 
  • 12:30 – Földkelte Kongóban  
  • 13:30 – Repülő virágok 
  • 14:30 – Tengeri moszat termesztés Zanzibáron: a zöld óriás teknősök helyzete 
  • 15:00 – Séta a Lepkekertben 
  • 15:30 – Az élet Ruandában 
  • 16:30 – A ragadozó „húsevő” növények otthoni tartásának titkai 
  • 16:30 – Ismerkedés az afrikai ütőhangszerekkel 

szeptember 7. (vasárnap) 

  • 10:30 – A ragadozó növények szaporítása 
  • 11:30 – Afrika ikonikus növényei 
  • 12:30 – Önkéntesként és gyakornokként Ghánában 
  • 13:30 – Gorillák közt Ugandában 
  • 14:30 – Egzotikus, ehető kerti növényeink 
  • 15:30 – Afrikai és egzotikus növények 
  • 16:30 – A Kalungu Ütőegyüttes koncertje 

A programok lebonyolításában az SZTE Füvészkert munkatársai, a Jane Goodall Egyesület, a Közel Afrikához Alapítvány, a Kockakert és a Mediterrán Farm is jelentős szerepet tölt be. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu