Különleges hétvégére hív a Füvészkert, ahol a ragadozó növények és afrikai dallamok találkoznak

Az SZTE Füvészkert szeptember elején Afrika különleges növényvilágát mutatja be az érdeklődőknek, egyúttal megismertetve a kontinens kultúrájának egy kis szeletét is.

Az SZTE Füvészkertje szeptember elején Afrika különleges növényvilágát mutatja be az érdeklődőknek. Archív Fotó: Frank Yvette

Az SZTE Füvészkert tevékenysége

Az utóbbi évtizedekben a füvészkertek tevékenysége jelentősen bővült, s a gyűjtemények felépítése ennek megfelelően átalakult. A gyűjtemények (például rózsakert, sziklakert, rendszertani gyűjtemény) gondozása, fenntartása, tervszerű gyarapítása, védelme, új gyűjtemények kialakítása jelenti az alaptevékenységüket. Hozzájárulnak a védett növények génállományának megőrzéséhez, több mint 40 védett fajjal ismerkedhetnek meg a látogatók – olyan növény is akad a gyűjteményben, amely kizárólag Magyarországon él. A távoli vidékek fajai közül elsősorban a gazdaságilag hasznos (táplálék-, ipari- és dísznövényeket) mutatják be.

Afrikai és egzotikus növények napja az SZTE Füvészkertben

Szeptember 6–7. között vehetünk részt az Afrikai és egzotikus növények napján a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében.

A rendezvényen rovarfogó és egzotikus növénykülönlegességeket láthatunk: növényvásár és kertészeti szaktanácsokkal várják azokat, akik különlegesebb és ritkább növények nevelésével is megpróbálkoznának.

A program

szeptember 6. (szombat)

10:30 – Afrikai és egzotikus növények Barangolás a Füvészkert növénygyűjteményeiben

11:30 – 65 éve a csimpánzok nyomában

12:30 – Földkelte Kongóban

13:30 – Repülő virágok

14:30 – Tengeri moszat termesztés Zanzibáron: a zöld óriás teknősök helyzete

15:00 – Séta a Lepkekertben

15:30 – Az élet Ruandában

16:30 – A ragadozó „húsevő” növények otthoni tartásának titkai

16:30 – Ismerkedés az afrikai ütőhangszerekkel

szeptember 7. (vasárnap)

10:30 – A ragadozó növények szaporítása

11:30 – Afrika ikonikus növényei

12:30 – Önkéntesként és gyakornokként Ghánában

13:30 – Gorillák közt Ugandában

14:30 – Egzotikus, ehető kerti növényeink

15:30 – Afrikai és egzotikus növények

16:30 – A Kalungu Ütőegyüttes koncertje

A programok lebonyolításában az SZTE Füvészkert munkatársai, a Jane Goodall Egyesület, a Közel Afrikához Alapítvány, a Kockakert és a Mediterrán Farm is jelentős szerepet tölt be.