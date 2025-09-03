39 perce
Különleges hétvégére hív a Füvészkert, ahol a ragadozó növények és afrikai dallamok találkoznak
Igazi különlegességel várják az érdeklődőket. Afrikai tematikájú hétvégét szervez az SZTE Füvészkert.
Az SZTE Füvészkert szeptember elején Afrika különleges növényvilágát mutatja be az érdeklődőknek, egyúttal megismertetve a kontinens kultúrájának egy kis szeletét is.
Az SZTE Füvészkert tevékenysége
Az utóbbi évtizedekben a füvészkertek tevékenysége jelentősen bővült, s a gyűjtemények felépítése ennek megfelelően átalakult. A gyűjtemények (például rózsakert, sziklakert, rendszertani gyűjtemény) gondozása, fenntartása, tervszerű gyarapítása, védelme, új gyűjtemények kialakítása jelenti az alaptevékenységüket. Hozzájárulnak a védett növények génállományának megőrzéséhez, több mint 40 védett fajjal ismerkedhetnek meg a látogatók – olyan növény is akad a gyűjteményben, amely kizárólag Magyarországon él. A távoli vidékek fajai közül elsősorban a gazdaságilag hasznos (táplálék-, ipari- és dísznövényeket) mutatják be.
Afrikai és egzotikus növények napja az SZTE Füvészkertben
Szeptember 6–7. között vehetünk részt az Afrikai és egzotikus növények napján a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében.
A rendezvényen rovarfogó és egzotikus növénykülönlegességeket láthatunk: növényvásár és kertészeti szaktanácsokkal várják azokat, akik különlegesebb és ritkább növények nevelésével is megpróbálkoznának.
A program
szeptember 6. (szombat)
- 10:30 – Afrikai és egzotikus növények Barangolás a Füvészkert növénygyűjteményeiben
- 11:30 – 65 éve a csimpánzok nyomában
- 12:30 – Földkelte Kongóban
- 13:30 – Repülő virágok
- 14:30 – Tengeri moszat termesztés Zanzibáron: a zöld óriás teknősök helyzete
- 15:00 – Séta a Lepkekertben
- 15:30 – Az élet Ruandában
- 16:30 – A ragadozó „húsevő” növények otthoni tartásának titkai
- 16:30 – Ismerkedés az afrikai ütőhangszerekkel
szeptember 7. (vasárnap)
- 10:30 – A ragadozó növények szaporítása
- 11:30 – Afrika ikonikus növényei
- 12:30 – Önkéntesként és gyakornokként Ghánában
- 13:30 – Gorillák közt Ugandában
- 14:30 – Egzotikus, ehető kerti növényeink
- 15:30 – Afrikai és egzotikus növények
- 16:30 – A Kalungu Ütőegyüttes koncertje
A programok lebonyolításában az SZTE Füvészkert munkatársai, a Jane Goodall Egyesület, a Közel Afrikához Alapítvány, a Kockakert és a Mediterrán Farm is jelentős szerepet tölt be.
