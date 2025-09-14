Mézes finomságok és különleges méhbemutatók: így ünnepli Szeged a Méhek Világnapját

Tudtad, hogy minden harmadik falat étel a méheknek köszönhető? Ezek a szorgos kis rovarok nélkülözhetetlenek az ökoszisztéma működéséhez és most testközelből ismerheted meg őket! Szeptemberben az SZTE Füvészkertje különleges programokkal, méhészeti bemutatókkal, interaktív előadásokkal és mézes finomságokkal várja a természet szerelmeseit a Méhek Világnapja alkalmából.

Az SZTE Füvészkertje a méhek a világnapja alkalmából szeptember 20-án, 10 és 16 óra között izgalmas programokkal készül. Illusztráció: Shutterstock

Méhek napja az SZTE Füvészkertjében

A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje, az Ambrózi Béla Báró Méhész és Környezetvédő Egyesület együttműködésével, izgalmas programokkal készül a méhek a világnapja alkalmából szeptember 20-án, 10 és 16 óra között. Játékos, ismeretterjesztő feladatokkal és a méhekkel, valamint a méhészkedéssel kapcsolatos állomásokkal várják az érdeklődőket.

Az esemény alkalmával mélyebb betekintést kaphatunk arról, hogy miért hasznos a virágpor és propolisz, nem utolsósorban megismerkedhetünk a méhészkedés eszközeivel. A Füvészkert munkatársai ezen túl, bemutatják a méhlegelő növényeit is.

A rendezvényre ellátogatók részesei lehetnek egy megfigyelőkaptáros méhbemutatónak, viaszgyertyát készíthetnek és éhesen sem maradnak: mézkóstolásra is sor kerül.

A méhek kulcsfontosságú szerepe

A mérsékelt szélességi övben a méhek azok, akik a virágos növények beporzásáért felelnek: a növények mintegy 80%-a idegenmegporzást igényel. A méhek és a többi beporzó által termelt nyereséget a mezőgazdaságban összesen évi 153 milliárd euróra becslik a nyugati országokban. Az ember a beporzás mellett hasznosítja a mézet, a virágport, a méhviaszt, a propoliszt és a méhpempőt is.

A méhek populációja az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent a környezeti változások, az éghajlatváltozás, a növényvédő szerek használata miatt. A méhpopuláció csökkenése súlyos következményekkel járhat a természetes ökoszisztémára és az emberi életre való tekintettel is, mivel a terméshozam és az élelmiszer ellátás is jelentősen csökkenhet.