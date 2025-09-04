Így laknak a szegedi egyetemisták havi tízezerből – megnéztük, mit kapnak érte – galériával, videóval

A héten kezdődött az egyetemisták beköltözése a kollégiumokba, a nyári nyugi után hamarosan újra forrásponton pezseg Szeged belvárosa, fiatalok sokaságával telítve. A 13 SZTE kollégium összesen 3800 kollégiumi férőhelyet biztosít a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára, döbbenetesen olcsón.

Az SZTE kollégiumok közül a Jancsó-koleszba látogattunk el csütörtökön. Két orvostanhallgató, Eszter és Zsófi mutatta meg birodalmát, akik elmondták, hogy nem csak szobát, de családot kaptak a beköltözéskor. Fotó: Karnok Csaba

„Szülő-stop” és cinkos mosolyok: beindult a nyüzsgés az egyetemi kollégiumokban

A Jancsó Miklós Kollégium környékén már csütörtökön nagy volt a sürgés-forgás, amely a jövő orvosainak és fogorvosainak kollégiuma. Egymás után érkeztek a beköltöző elsőévesek, többnyire a szüleikkel, akik azonban csak a portáig kísérhették gyermekeiket. A kollégiumi „szülő-stopot” a Covid-járvány miatt vezették be, de aztán olyan jól bevált, hogy a legtöbb SZTE kollégiumban továbbra is érvényben tartották a korlátozást.

– Azt láttuk, hogy az elsőévesek is örülnek az önállóságnak, és a hallgatói kapcsolatoknak is jót tesz, ha rögtön a beköltözéskor nem a szüleik, hanem felsőbb éves társaik segítik őket a cipekedésben, a szobájukkal és a közösségi terekkel való ismerkedésben – mondta el Varga Ágnes, az SZTE 11 kollégiumának igazgatója. És valóban, a felsőbb éveseket kérni sem kellett, automatikusan az izgatott gólyák segítségére siettek, akiket vidáman kalauzoltak önjelölt idegenvezetőkként a tágas épületben, cinkos mosollyal mutatták be egymás után a közös helyiségeket, mint többek között a „gálya” vagy a „zárt osztály” elnevezésű tanulószobákat.