Így laknak a szegedi egyetemisták havi tízezerből – megnéztük, mit kapnak érte – galériával, videóval
Havi lakhatás másfél családi pizza áráért? Az SZTE kollégiumokban döbbenetesen olcsó a havidíj, ráadásul korántsem lepusztult diáktanyákról van szó. Új bútorok, felújított szobák és összetartó közösség várja a beköltöző hallgatókat. Nem is csoda, hogy milyen komoly a verseny a helyekért.
A héten kezdődött az egyetemisták beköltözése a kollégiumokba, a nyári nyugi után hamarosan újra forrásponton pezseg Szeged belvárosa, fiatalok sokaságával telítve. A 13 SZTE kollégium összesen 3800 kollégiumi férőhelyet biztosít a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára, döbbenetesen olcsón.
„Szülő-stop” és cinkos mosolyok: beindult a nyüzsgés az egyetemi kollégiumokban
A Jancsó Miklós Kollégium környékén már csütörtökön nagy volt a sürgés-forgás, amely a jövő orvosainak és fogorvosainak kollégiuma. Egymás után érkeztek a beköltöző elsőévesek, többnyire a szüleikkel, akik azonban csak a portáig kísérhették gyermekeiket. A kollégiumi „szülő-stopot” a Covid-járvány miatt vezették be, de aztán olyan jól bevált, hogy a legtöbb SZTE kollégiumban továbbra is érvényben tartották a korlátozást.
– Azt láttuk, hogy az elsőévesek is örülnek az önállóságnak, és a hallgatói kapcsolatoknak is jót tesz, ha rögtön a beköltözéskor nem a szüleik, hanem felsőbb éves társaik segítik őket a cipekedésben, a szobájukkal és a közösségi terekkel való ismerkedésben – mondta el Varga Ágnes, az SZTE 11 kollégiumának igazgatója. És valóban, a felsőbb éveseket kérni sem kellett, automatikusan az izgatott gólyák segítségére siettek, akiket vidáman kalauzoltak önjelölt idegenvezetőkként a tágas épületben, cinkos mosollyal mutatták be egymás után a közös helyiségeket, mint többek között a „gálya” vagy a „zárt osztály” elnevezésű tanulószobákat.
Összkomfort havi tízezerért? Komoly a várólista
A kolesz vitathatatlanul a legolcsóbb szállás a hallgatók számára. Ahogy Varga Ágnes fogalmazott, az egyetemi kollégium ára havonta annyi, mint másfél családi pizza:
kevesebb, mint tízezer forint (pontosan 9320 forint).
Ezért a pénzért zömmel 2-4 ágyas szobákban kapnak elhelyezést a hallgatók, amelyek természetesen bútorozottak, és a közösségi terek is, mint a konyhák, tanulószobák, modernek és jól felszereltek.
A közösségi terek kulcsfontosságúak, ott találkoznak, beszélgetnek, ismerkednek a kollégisták, és ez óriási előny számukra. Olyan kapcsolatrendszert tudnak kialakítani, ami egész életükön át végigkísérheti őket
– jegyezte meg Varga Ágnes.
Az, hogy ki kerülhet be egyetemi kollégiumba, a központi felvételi eljáráshoz hasonlóan előre meghatározott szempontrendszer alapján, pontozással dől el, amely során a kollégiumi férőhelyre pályázó hallgató tanulmányi eredményeit és a szociális helyzetét veszik figyelembe. Ahogy megtudtuk, az elsőévesek körében általában kétszeres a túljelentkezés, szóval komoly várólisták vannak.
Az SZTE kollégiumok összetartanak: egy szint – egy család
Somoskői Zsófia hatodéves, Csicsai Eszter másodéves hallgató az SZTE orvosi karán, szobatársak a Jancsó Kollégiumban.
Már hatodik éve lakom ebben a szobában. A kollégiummal egy nagy családot kapunk. Minden szintnek saját szintcsoportja van. Ha kell egy kiló cukor vagy bármi más, csak beírunk, és általában már öt percen belül visszaír valaki, hogy hányas szobába kell menni érte. Nagyon jó a közösség
– mondta el Zsófia, aki gyermeksebésznek készül.
– Vizsgaidőszakban is támogatjuk egymást, mindig van segítség jegyzetekkel, könyvekkel, magyarázatokkal – tette hozzá Eszter, akinek célja, hogy szülész-nőgyógyász-sürgősségi orvos legyen.
Az ágytól a tűzhelyen át a konditeremig: kolesz-upgrade minden szinten
Varga Ágnes az SZTE kollégiumok nyári felújításairól is beszámolt lapunknak, a koleszok ugyanis manapság korántsem lepusztult diáktanyák. Modern, komfortos körülmények közé kerül minden kollégista.
A Károlyi Kollégium három emeletén lámpatestcserék, a Móra és a Teleki kollégiumban festések és bútorbeszerzések zajlottak. Az Apáthy Kollégiumba 300 garnitúra új ágyneműt, továbbá hűtőket, vasalókat, vízforralókat, az Öthalmi Diáklakásokba 180 széket, hűtőket, tűzhelyeket vásároltak.
A Herman Kollégiumban húsz hallgatói szobát újítottak fel teljesen: az ajtókat, a mosdókat, a szekrényeket és a csempéket is cserélték. A Jancsó Kollégium bővítése javában zajlik, a Semmelweis kollégiumban öt szoba teljes felújítása történt meg.
A Madzsar kollégiumban 112 paplan- és párnacsere volt, a Béke utcaiba új hűtőket vettek, a Mérnöki Kar kollégiumában a konditermet újították fel, kifestették a közös helyiségeket, és újrakárpitoztak tucatnyi ágyat. A hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Kari kollégiumba pedig új főzőlapokat és hűtőket szereztek be, valamint új mosókonyhát alakítottak ki.
