Szegedi egyetemi hírek

41 perce

Bevásárlás pizsamában, lazulás a klubban: ilyen az élet a legnagyobb SZTE kollégiumban – galériával, videóval

A hétvégén újra benépesül a Károlyi Mihály Kollégium. Ez a legnagyobb SZTE kollégium, ahol akár pizsamában is elintézhetik a bevásárlást és a palack-visszaváltást a hallgatók. Belestünk a kulisszák mögé, mit jelent ott lakni és miért legendásan jó „károlyisnak” lenni.

Koós Kata

A héten van a beköltözés csúcsidőszaka a Szegedi Tudományegyetem kollégiumaiban. A Károlyi Mihály Kollégium a legnagyobb SZTE kollégium, ahová a hétvégén cuccolnak be a hallgatók. Szombaton meglestük, hogyan foglalják el szobáikat, és milyen körülmények közé kerülnek. Kollégiumra számítottunk, de egy komplett faluba csöppentünk, aminek saját konditerme, boltja, sőt még REpont automatája is van. 

SZTE kollégium
Kígyózó sorban várták a fiatalok szombaton, hogy beköltözhessenek a legnagyobb SZTE kollégiumba, amelynek összetartó közössége és vidám nyüzsgése legendás a városban. Fotó: KArnok Csaba

Nyüzsgés indul: nyolcszáz diák, két lift, egy közösség

Az épület eredetileg a DÉLÉP munkásszállójának épült, 1988-tól funkcionál a szegedi egyetem kollégiumaként. Országosan is az egyik legnagyobb egyetemi kollégium, „B” épülete tíz emeletes. 

– Összesen 822 hallgató lakik a Károlyi Kollégiumban, szintenként több mint hetven. Közülük 100-120 külföldi hallgató, akik zöme Afrika francia anyanyelvű országaiból érkezik Szegedre, hogy franciául tanuljanak nemzetközi tanulmányokat – mondta el Varga Ágnes kollégium igazgató.

A beköltözést a felsőbb éves és senior kollégisták segítették, a beköltözők az adminisztráció után megkapták belépőkártyájukat, szobakulcsukat és igény esetén ágyneműjüket, ezután pedig kísérő segített mindenkinek megtalálni szobáját. 

A nyáron a kollégium mindkét matuzsálemi liftjét kicserélték több mint 60 millió forintból, az egyiket 1967-ben, a másikat 1968-ban üzemelték be. Három emeleten kicserélték továbbá az összes lámpát ledesre, és 350 vadiúj ágyneműgarnitúrát is beszereztek. Ahogy Varga Ágnes mondta, persze mindig lehetne még mit újítani. Ugyanakkor a szobák komfortosak, és egy SZTE kollégium messze a legolcsóbb lakhatási lehetőség a diákoknak. 

Bevásárlás pizsamában? A legnagyobb SZTE kollégiumban sima ügy

Az igazgatónő úgy fogalmazott, a hallgatók nagy létszáma miatt a Károlyi-kollégium olyan, akár egy falu. Ez az az SZTE kollégium, amelynek saját boltja, sőt REpont automatája is van. Tehát a kollégisták akár papucsban és pizsamában is intézhetik a bevásárlást. Sokáig menza is üzemelt a koleszban, de mára fölöslegessé vált, inkább rendelik az ételt a hallgatók. 

A Károlyi karközi kollégium: bölcsészek, jogászok, közgazdászok, a Természettudományi és Informatikai Kar, illetve a Bartók Béla Művészeti Kar hallgatói lakják. A kollégisták a beköltözés előtt leadhatják kívánságukat, hogy kikkel szeretnének együtt lakni. A szintek koedukáltak, a szobák persze nem. 

Minden szobának van saját, zárható fakkja a hűtőkben, az épületekben számos közösségi helyiség található. A tanulószobákon túl van konditerem, könyvtár, klubterem kártyaasztalokkal, darts-táblákkal, csocsóval, a zenészhallgatóknak gyakorlótermek öt zongorával. 

Újra benépesül a Károlyi Mihály Kollégium

Fotók: Karnok Csaba

KOPAJ: minden szint egy nagy család

A Károlyi-kollégium összetartó közössége, vidám nyüzsgése legendás a városban, ahogy a legnagyobb bulijuk, a kollégiumi pajkosság, azaz KOPAJ is. A tíz kollégiumi szint egy-egy nagy családként száll versenybe egymással, megmérkőznek a fekvenyomástól a táncon át a programozásig. A leglátványosabb  rendszerint a szintbemutató est, amelynek apropóján előre meghatározott tematika szerint díszítenek fel a kollégisták minden szintet, és ők maguk is a témához illő jelmezt öltenek. A nagy lépcsőház falának festményei is az egyik régi KOPAJ emlékét őrzik: lovagok, sellők, Super Mario, Szilveszter és Csőrike, de Flintones-ék is feltűnnek a falakon. 

– Állati jó a közösség a Károlyiban, imádom. A szintközösségek csodálatosak, összetartás van. Bármire szükséged van, tuti lesz valaki, aki segít. Ilyen nincs máshol szerintem – mondta el Dezséri Berci, aki másodéves gazdaságinformatikus szakon, és tavaly kollégiumi csocsóbajnok lett amellett, hogy szintje nyerte a KOPAJ-t is. 

 

Szegedi egyetemi hírek

A dosszié további cikkei
