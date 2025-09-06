41 perce
Bevásárlás pizsamában, lazulás a klubban: ilyen az élet a legnagyobb SZTE kollégiumban – galériával, videóval
A hétvégén újra benépesül a Károlyi Mihály Kollégium. Ez a legnagyobb SZTE kollégium, ahol akár pizsamában is elintézhetik a bevásárlást és a palack-visszaváltást a hallgatók. Belestünk a kulisszák mögé, mit jelent ott lakni és miért legendásan jó „károlyisnak” lenni.
A héten van a beköltözés csúcsidőszaka a Szegedi Tudományegyetem kollégiumaiban. A Károlyi Mihály Kollégium a legnagyobb SZTE kollégium, ahová a hétvégén cuccolnak be a hallgatók. Szombaton meglestük, hogyan foglalják el szobáikat, és milyen körülmények közé kerülnek. Kollégiumra számítottunk, de egy komplett faluba csöppentünk, aminek saját konditerme, boltja, sőt még REpont automatája is van.
Nyüzsgés indul: nyolcszáz diák, két lift, egy közösség
Az épület eredetileg a DÉLÉP munkásszállójának épült, 1988-tól funkcionál a szegedi egyetem kollégiumaként. Országosan is az egyik legnagyobb egyetemi kollégium, „B” épülete tíz emeletes.
– Összesen 822 hallgató lakik a Károlyi Kollégiumban, szintenként több mint hetven. Közülük 100-120 külföldi hallgató, akik zöme Afrika francia anyanyelvű országaiból érkezik Szegedre, hogy franciául tanuljanak nemzetközi tanulmányokat – mondta el Varga Ágnes kollégium igazgató.
A beköltözést a felsőbb éves és senior kollégisták segítették, a beköltözők az adminisztráció után megkapták belépőkártyájukat, szobakulcsukat és igény esetén ágyneműjüket, ezután pedig kísérő segített mindenkinek megtalálni szobáját.
A nyáron a kollégium mindkét matuzsálemi liftjét kicserélték több mint 60 millió forintból, az egyiket 1967-ben, a másikat 1968-ban üzemelték be. Három emeleten kicserélték továbbá az összes lámpát ledesre, és 350 vadiúj ágyneműgarnitúrát is beszereztek. Ahogy Varga Ágnes mondta, persze mindig lehetne még mit újítani. Ugyanakkor a szobák komfortosak, és egy SZTE kollégium messze a legolcsóbb lakhatási lehetőség a diákoknak.
Bevásárlás pizsamában? A legnagyobb SZTE kollégiumban sima ügy
Az igazgatónő úgy fogalmazott, a hallgatók nagy létszáma miatt a Károlyi-kollégium olyan, akár egy falu. Ez az az SZTE kollégium, amelynek saját boltja, sőt REpont automatája is van. Tehát a kollégisták akár papucsban és pizsamában is intézhetik a bevásárlást. Sokáig menza is üzemelt a koleszban, de mára fölöslegessé vált, inkább rendelik az ételt a hallgatók.
A Károlyi karközi kollégium: bölcsészek, jogászok, közgazdászok, a Természettudományi és Informatikai Kar, illetve a Bartók Béla Művészeti Kar hallgatói lakják. A kollégisták a beköltözés előtt leadhatják kívánságukat, hogy kikkel szeretnének együtt lakni. A szintek koedukáltak, a szobák persze nem.
Minden szobának van saját, zárható fakkja a hűtőkben, az épületekben számos közösségi helyiség található. A tanulószobákon túl van konditerem, könyvtár, klubterem kártyaasztalokkal, darts-táblákkal, csocsóval, a zenészhallgatóknak gyakorlótermek öt zongorával.
Újra benépesül a Károlyi Mihály KollégiumFotók: Karnok Csaba
KOPAJ: minden szint egy nagy család
A Károlyi-kollégium összetartó közössége, vidám nyüzsgése legendás a városban, ahogy a legnagyobb bulijuk, a kollégiumi pajkosság, azaz KOPAJ is. A tíz kollégiumi szint egy-egy nagy családként száll versenybe egymással, megmérkőznek a fekvenyomástól a táncon át a programozásig. A leglátványosabb rendszerint a szintbemutató est, amelynek apropóján előre meghatározott tematika szerint díszítenek fel a kollégisták minden szintet, és ők maguk is a témához illő jelmezt öltenek. A nagy lépcsőház falának festményei is az egyik régi KOPAJ emlékét őrzik: lovagok, sellők, Super Mario, Szilveszter és Csőrike, de Flintones-ék is feltűnnek a falakon.
– Állati jó a közösség a Károlyiban, imádom. A szintközösségek csodálatosak, összetartás van. Bármire szükséged van, tuti lesz valaki, aki segít. Ilyen nincs máshol szerintem – mondta el Dezséri Berci, aki másodéves gazdaságinformatikus szakon, és tavaly kollégiumi csocsóbajnok lett amellett, hogy szintje nyerte a KOPAJ-t is.
