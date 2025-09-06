Bevásárlás pizsamában, lazulás a klubban: ilyen az élet a legnagyobb SZTE kollégiumban – galériával, videóval

A héten van a beköltözés csúcsidőszaka a Szegedi Tudományegyetem kollégiumaiban. A Károlyi Mihály Kollégium a legnagyobb SZTE kollégium, ahová a hétvégén cuccolnak be a hallgatók. Szombaton meglestük, hogyan foglalják el szobáikat, és milyen körülmények közé kerülnek. Kollégiumra számítottunk, de egy komplett faluba csöppentünk, aminek saját konditerme, boltja, sőt még REpont automatája is van.

Kígyózó sorban várták a fiatalok szombaton, hogy beköltözhessenek a legnagyobb SZTE kollégiumba, amelynek összetartó közössége és vidám nyüzsgése legendás a városban. Fotó: KArnok Csaba

Nyüzsgés indul: nyolcszáz diák, két lift, egy közösség

Az épület eredetileg a DÉLÉP munkásszállójának épült, 1988-tól funkcionál a szegedi egyetem kollégiumaként. Országosan is az egyik legnagyobb egyetemi kollégium, „B” épülete tíz emeletes.

– Összesen 822 hallgató lakik a Károlyi Kollégiumban, szintenként több mint hetven. Közülük 100-120 külföldi hallgató, akik zöme Afrika francia anyanyelvű országaiból érkezik Szegedre, hogy franciául tanuljanak nemzetközi tanulmányokat – mondta el Varga Ágnes kollégium igazgató.

A beköltözést a felsőbb éves és senior kollégisták segítették, a beköltözők az adminisztráció után megkapták belépőkártyájukat, szobakulcsukat és igény esetén ágyneműjüket, ezután pedig kísérő segített mindenkinek megtalálni szobáját.

A nyáron a kollégium mindkét matuzsálemi liftjét kicserélték több mint 60 millió forintból, az egyiket 1967-ben, a másikat 1968-ban üzemelték be. Három emeleten kicserélték továbbá az összes lámpát ledesre, és 350 vadiúj ágyneműgarnitúrát is beszereztek. Ahogy Varga Ágnes mondta, persze mindig lehetne még mit újítani. Ugyanakkor a szobák komfortosak, és egy SZTE kollégium messze a legolcsóbb lakhatási lehetőség a diákoknak.

Bevásárlás pizsamában? A legnagyobb SZTE kollégiumban sima ügy

Az igazgatónő úgy fogalmazott, a hallgatók nagy létszáma miatt a Károlyi-kollégium olyan, akár egy falu. Ez az az SZTE kollégium, amelynek saját boltja, sőt REpont automatája is van. Tehát a kollégisták akár papucsban és pizsamában is intézhetik a bevásárlást. Sokáig menza is üzemelt a koleszban, de mára fölöslegessé vált, inkább rendelik az ételt a hallgatók.