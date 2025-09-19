Nem mindennapi látvány: egzotikus állatcsalád sétált a városban

Különös családot talált az Érdi Civil Állatmentők csapata az utcán.

Szurikáta család bukkant fel Érd egyik utcáján. Fotó: Érdi Civil állatmentők

„Érd maga a safari park, volt itt már minden, de tényleg.” – tették közzé közösségi oldalukon. Emu, mosómedve, papagájok és hüllők után most egy szurikáta család tűnt fel az egyik utcában.

Szurikáta tartása otthon

Beszerzésük és gondozásuk nem nehéz, de a speciális étkezésük, férőhelyük kiépítése és téliesítése költséges. Mivel mozgékony állatok, ezért terjedelmes kifutóra van szükségük, aminek a kerítését nem tudják átmászni.

Szükséges biztosítani az ásási lehetőséget is számukra, de oda kell figyelni, hogy ne tudják kiásni magukat és hogy a föld ne omolhasson rájuk, ezért kötött talajra van szükségük – tájékoztat a magyarmezogazdasag.hu.

Mivel csak csoportban vagy családban érzik jól magukat, ezért párosan ajánlottak tartani, hogy ne szenvedjenek.

Különös állatok Szegeden

Szeged területén is megjelennek néha különös állatok.