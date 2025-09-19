59 perce
Nem mindennapi látvány: egzotikus állatcsalád sétált a városban
Nem hétköznapi állatokra bukkantak Érd utcáin.
Különös családot talált az Érdi Civil Állatmentők csapata az utcán.
„Érd maga a safari park, volt itt már minden, de tényleg.” – tették közzé közösségi oldalukon. Emu, mosómedve, papagájok és hüllők után most egy szurikáta család tűnt fel az egyik utcában.
Szurikáta tartása otthon
Beszerzésük és gondozásuk nem nehéz, de a speciális étkezésük, férőhelyük kiépítése és téliesítése költséges. Mivel mozgékony állatok, ezért terjedelmes kifutóra van szükségük, aminek a kerítését nem tudják átmászni.
Szükséges biztosítani az ásási lehetőséget is számukra, de oda kell figyelni, hogy ne tudják kiásni magukat és hogy a föld ne omolhasson rájuk, ezért kötött talajra van szükségük – tájékoztat a magyarmezogazdasag.hu.
Mivel csak csoportban vagy családban érzik jól magukat, ezért párosan ajánlottak tartani, hogy ne szenvedjenek.
Különös állatok Szegeden
Szeged területén is megjelennek néha különös állatok.
- Tavaly szeptemberben egy érdekes konvojt szúrtak ki a lakosok Szeged belvárosában. A szamárkaraván élén egy belga férfi, Frederic Dedée haladt, aki Balástyáról indult el négy szamarával és lovával Romániába.
- Idén januárban egy emu bukkant fel Újszegeden. Békésen sétálgatott az ártéri részen, időnként megállva nézelődni.
- Legutóbb pedig egy gazdátlan juh párosról jeleztek az egyik helyi közösségi csoportban, akik a Rendező pályaudvar területén éldegélnek huzamosabb ideje.
