Egzotikus meglepetés

59 perce

Nem mindennapi látvány: egzotikus állatcsalád sétált a városban

Címkék#Érdi Civil Állatmentő#egzotikus állatok#szurikáta

Nem hétköznapi állatokra bukkantak Érd utcáin.

Delmagyar.hu

Különös családot talált az Érdi Civil Állatmentők csapata az utcán.

szurikáta egy autó mellett
Szurikáta család bukkant fel Érd egyik utcáján. Fotó: Érdi Civil állatmentők

„Érd maga a safari park, volt itt már minden, de tényleg.” – tették közzé közösségi oldalukon. Emu, mosómedve, papagájok és hüllők után most egy szurikáta család tűnt fel az egyik utcában. 

Szurikáta tartása otthon

Beszerzésük és gondozásuk nem nehéz, de a speciális étkezésük, férőhelyük kiépítése és téliesítése költséges. Mivel mozgékony állatok, ezért terjedelmes kifutóra van szükségük, aminek a  kerítését nem tudják  átmászni. 

Szükséges biztosítani az ásási lehetőséget is számukra, de oda kell figyelni, hogy ne tudják kiásni magukat és hogy a föld ne omolhasson rájuk, ezért kötött talajra van szükségük – tájékoztat a magyarmezogazdasag.hu.

Mivel csak csoportban vagy családban érzik jól magukat, ezért párosan ajánlottak tartani, hogy ne szenvedjenek.

Különös állatok Szegeden

Szeged területén is megjelennek néha különös állatok.

  • Tavaly szeptemberben egy érdekes konvojt szúrtak ki a lakosok Szeged belvárosában. A szamárkaraván élén egy belga férfi, Frederic Dedée haladt, aki Balástyáról indult el négy szamarával és lovával Romániába.
  • Idén januárban egy emu bukkant fel Újszegeden. Békésen sétálgatott az ártéri részen, időnként megállva nézelődni. 
  • Legutóbb pedig egy gazdátlan juh párosról jeleztek az egyik helyi közösségi csoportban, akik a Rendező pályaudvar területén éldegélnek huzamosabb ideje.

 

 


 

