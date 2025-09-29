Ingyenes kardiológiai szűrőnapot tartott Szeged legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója

A Szív Világnapja alkalmából ingyenes szűrőnapot tartott hétfőn a Mediversal. Reggel 7 és délután 5 óra között összesen 30 jelentkezőn végeztek el alapvető kardiológiai vizsgálatokat, melyek mindegyike fájdalommentes volt. A szívultrahang- és nyugalmi EKG-vizsgálat mellett a vérnyomást, vércukorszintet és testtömeg-indexet is mérték, illetve egy egészségügyi kérdőívet is kitöltettek mindenkivel. Ezek alapján derült ki, van-e szükség további vizsgálatokra.

Harminc páciensnél végezték el az ingyenes kardiológiai szűrővizsgálatot a Mediversal szakorvosai. Fotó: Török János

Sokak számára hasznos lehet a kardiológiai szűrés

– Az ilyen szűrőprogramokra általában az egészségesebb, illetve egészségtudatos emberek jönnek, mégis szinte minden esetben javasolt volt további vizsgálatok elvégzése. Sőt: olyan pácienssel is találkoztunk, akiről kiderült, hogy már szívkoszorúér-vizsgálat is indokolt – beszélt a délelőtt tapasztalatairól Szili-Török Tamás kardiológus professzor. Mint mondta, elsősorban azoknak hasznosak az ilyen programok, akik családi kórelőzmények vagy saját testi tüneteik miatt veszélyeztetettnek érzik magukat, vagy akik úgy érzik, szakember segítségét szeretnék kérni a rizikófelmérésben.

– A kardiológiában a rizikófaktorok régóta jól ismertek, és nem is változnak, így a szűréssel nagyon jó arányban, időben fel lehet ismerni a problémákat – tette hozzá a professzor.

Erre akarta a Mediversal felhívni a figyelmet az ingyenes szűrőnappal, amelyre egyébként a férőhelyek annak meghirdetése után egy óra alatt beteltek.

Fotó: Török János

A szűrőnapon mindenki kapott hasznos szakorvosi útmutatást

A többállomásos szűrőprogramban, amelyen alig egy óra alatt mindenki végigért, összesen öt kardiológus szakorvos fogadta a pácienseket. A kiértékelő beszélgetésen a szakemberek elmondták, az adott páciens rizikócsoportba tartozik-e, illetve azt is, hogy milyen további vizsgálatokra lehet még szüksége. A lényeg, hogy mindenki kapott útmutatást – mondta el Tóth Petra, a Mediversal site managere.

A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy többen időpont nélkül is érkeztek, remélve, hogy így is részt tudnak venni a programon. Erre nem volt lehetőség, aki azonban már eljutott a gondolatig, hogy kivizsgáltatja magát, annak érdemes erre időpontot kérnie akár magánklinikán, akár az állami ellátórendszerben, hiszen a probléma időben történő felismerése akár életet is menthet.