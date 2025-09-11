Közeleg az egyik legvadabb teljesítménytúra, ahol csak a csillagok mutatják az utat

Szombaton este rajtol az ország egyik legkülönlegesebb túrája, ahol a sötétség nem akadály, hanem élmény. Az Ember a gáton éjszakai teljesítménytúra erő- és bátorságpróba egyben, amely során a töltésen fejlámpák, a Tiszán csillagok fénye táncol. Gyalog, kerékpárral, de akár vízen is neki lehet vágni a távoknak: a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség 37. alkalommal hív mindenkit kalandra, aki elég bátor ahhoz, hogy belevesse magát az éjszakai természetbe.

Gyalog, kerékpárral és vízen is teljesíthető az Ember a gáton éjszakai teljesítménytúra. Fotó: Karnok Csaba

Kaland saját tempóban: három út, három mód, egy cél

A teljesítménytúrát három különböző gyalogos távon, 85 kilométeres kerékpáros vagy 40 kilométeres vízi útvonalon lehet teljesíteni. A maratoni, 42 kilométeres gyalogtúra Mindszentről, a 26 kilométeres Szeged-Tápéról, a 13 kilométeres Algyőről indul szombaton késő délután, a cél minden esetben az ATIVIZIG szegedi központja. A kerékpártúra Tápéról, a vízitúra Mindszentről rajtol. Nevezésre a túrák helyszínén is lesz lehetőség.

A résztvevők rendszerint tömegével indulnak útnak, hogy a saját tempójukban, saját eszközeikkel teljesítsék a távot. A kapocs közöttük a természet, a csend és az a különleges, bizsergető izgalom, amit csak egy éjszakai túra adhat.

A teljesítménytúrát akkor is megtartják, ha esik az eső. A kerékpáros útvonal ugyan eső esetén aszfaltozott útra terelődik, de a gyalogosok és a vízitúrázók végig az eredetileg kijelölt útvonalon haladnak. A túrázók csokit, teát, gyümölcsöt, zsíros kenyeret kapnak az ellenőrzőpontokon, célba érkezés után pedig kitűző is jár – feltéve persze, hogy minden pecsétet megszereztek a menetkartonra.

Egy résztvevő vallomása: így változtat meg az éjszakai teljesítménytúra

Az Ember a gáton teljesítménytúra nem csupán fizikai kihívás, de lelki feltöltődés is.

Egy olyan próba, ami a határaimról, a kitartásról és a bennem lakó erőről szól. A gáton futni éjszaka különös érzés. A csillagos ég fölöttem, a Tisza mellettem, a töltés pedig, mint egy végtelen szalag, kanyarog a semmibe. Olyan ez, mintha a világ elcsendesedne, és csak az út maradna, amin haladok. Mint egy farkas, aki az éjszaka birodalmában keresi a saját ösvényét – minden lépés a túlélés, minden kilométer a bizonyítás. A sötétben minden érzék kiélesedik. A futás ritmusa eggyé válik a szívveréssel, a gondolatok letisztulnak, és megjelenik a tiszta jelenlét: csak én, a töltés, a folyó és a csillagok. Nincsenek kitérők, nincsenek színes fények, csak a fejlámpa szűk sugara, amely mutatja a következő pár métert. Az ember ilyenkor tanulja meg igazán, mit jelent bízni önmagában, és mennyire kevés is elég ahhoz, hogy tovább tudjon lépni

– fogalmazott a túráról egy rendszeres résztvevő, aki már hetedszer, ez alkalommal először futva vág neki a nem mindennapi kalandnak.