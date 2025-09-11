szeptember 11., csütörtök

Ember a gáton

39 perce

Közeleg az egyik legvadabb teljesítménytúra, ahol csak a csillagok mutatják az utat

Címkék#Tisza-part#Teljesítménytúrázás#éjszakai túra#kerékpártúra#gyalogtúra#gát#vízitúra

A csillagok alatt, a Tisza partján startol el hamarosan az év egyik legkülönlegesebb túrája. Az Ember a gáton teljesítménytúra egyszerre teszi próbára az erőt és a bátorságot. Ott ugyanis a sötétség nem akadály, hanem élmény. Akár gyalog, akár kerékpáron vagy vízen vág neki valaki, az éjszakai természet garantáltan minden érzékszervét élesíti.

Delmagyar.hu

Szombaton este rajtol az ország egyik legkülönlegesebb túrája, ahol a sötétség nem akadály, hanem élmény. Az Ember a gáton éjszakai teljesítménytúra erő- és bátorságpróba egyben, amely során a töltésen fejlámpák, a Tiszán csillagok fénye táncol. Gyalog, kerékpárral, de akár vízen is neki lehet vágni a távoknak: a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség 37. alkalommal hív mindenkit kalandra, aki elég bátor ahhoz, hogy belevesse magát az éjszakai természetbe.

Teljesítménytúra indul szombaton.
Gyalog, kerékpárral és vízen is teljesíthető az Ember a gáton éjszakai teljesítménytúra. Fotó: Karnok Csaba

Kaland saját tempóban: három út, három mód, egy cél 

A teljesítménytúrát három különböző gyalogos távon, 85 kilométeres kerékpáros vagy 40 kilométeres vízi útvonalon lehet teljesíteni. A maratoni, 42 kilométeres gyalogtúra Mindszentről, a 26 kilométeres Szeged-Tápéról, a 13 kilométeres Algyőről indul szombaton késő délután, a cél minden esetben az ATIVIZIG szegedi központja. A kerékpártúra Tápéról, a vízitúra Mindszentről rajtol. Nevezésre a túrák helyszínén is lesz lehetőség. 

A résztvevők rendszerint tömegével indulnak útnak, hogy a saját tempójukban, saját eszközeikkel teljesítsék a távot. A kapocs közöttük a természet, a csend és az a különleges, bizsergető izgalom, amit csak egy éjszakai túra adhat.

A teljesítménytúrát akkor is megtartják, ha esik az eső. A kerékpáros útvonal ugyan eső esetén aszfaltozott útra terelődik, de a gyalogosok és a vízitúrázók végig az eredetileg kijelölt útvonalon haladnak. A túrázók csokit, teát, gyümölcsöt, zsíros kenyeret kapnak az ellenőrzőpontokon, célba érkezés után pedig kitűző is jár – feltéve persze, hogy minden pecsétet megszereztek a menetkartonra.

Egy résztvevő vallomása: így változtat meg az éjszakai teljesítménytúra

Az Ember a gáton teljesítménytúra nem csupán fizikai kihívás, de lelki feltöltődés is.

Egy olyan próba, ami a határaimról, a kitartásról és a bennem lakó erőről szól. A gáton futni éjszaka különös érzés. A csillagos ég fölöttem, a Tisza mellettem, a töltés pedig, mint egy végtelen szalag, kanyarog a semmibe. Olyan ez, mintha a világ elcsendesedne, és csak az út maradna, amin haladok. Mint egy farkas, aki az éjszaka birodalmában keresi a saját ösvényét – minden lépés a túlélés, minden kilométer a bizonyítás. A sötétben minden érzék kiélesedik. A futás ritmusa eggyé válik a szívveréssel, a gondolatok letisztulnak, és megjelenik a tiszta jelenlét: csak én, a töltés, a folyó és a csillagok. Nincsenek kitérők, nincsenek színes fények, csak a fejlámpa szűk sugara, amely mutatja a következő pár métert. Az ember ilyenkor tanulja meg igazán, mit jelent bízni önmagában, és mennyire kevés is elég ahhoz, hogy tovább tudjon lépni

– fogalmazott a túráról egy rendszeres résztvevő, aki már hetedszer, ez alkalommal először futva vág neki a nem mindennapi kalandnak.

 

