Baj van

1 órája

Hatalmas a fennakadás a Temunál, ezt jó ha tudod, mielőtt csomagot rendelsz

Az online piacok világa mindenki számára kedvezőek, hiszen olcsón, az otthon kényelméből a világ bármely pontjáról rendelhetünk. Azonban a Temunak most problémái akadnak a csomagok kiszállításával.

Delmagyar.hu

A Temu nagy népszerűségnek örvend hazánkban is, azonban egyre többen szembesülnek azzal, hogy a megrendelt csomagja nem érkezik meg időben. Bár a kínai online-áruház több európai raktárat is üzemel, a rendelések nagy része még mindig Kínából érkezik, ahol viszont szállítási fennakadásokat okoz a Ragasa nevű szupertájfun.  A tájfun miatt a repterek és kereskedelmi útvonalak lezárásra kerültek, így a szállítások átmenetileg leálltak – tájékoztat az Origo.

Egy ujj ahogy a Temu alkalmazásban az add to cart gombra nyom
Heteket késhetnek a megrendelt Temu csomagok. Illusztráció: Shutterstock

Mit jelent ez a Temu ügyfeleinek?

Jelenlegi információk szerint csak a szállítási határidők hosszabbodnak meg, de a rendelések mindig célba fognak érni. A Temu hivatalosan megerősítette, hogy a fennakadás nem a futárszolgálatok hibája, hanem kizárólag a természeti csapás következménye. A cég azt ígéri, hogy amint a repterek és közlekedési útvonalak újra megnyílnak, a szállítások folytatódnak – írja az Origo.

Más online piactereket is érint

A Ragasa tájfun 270 km/h sebességgel csapott le, ezzel nem csak a Temut, de például az AliExpresst használóknak is megnövekedett várakozási idővel kell számítaniuk. A logisztikai szakértők szerint az ilyen fennakadások jól mutatják, hogy bár a globális online kereskedelem rendkívül gyors és hatékony, még mindig érzékeny a természeti katasztrófákra.

A vásárlóknak érdemes számolniuk azzal, hogy a Temu és más hasonló piacterek esetében rendkívüli események – például a mostani szupertájfun – jelentős késéseket okozhatnak.

Kipróbáltunk mi is onnan dolgot

Kollégánk letesztelte a Temus műsólymot, ezzel akarta megvédeni idei fügetermését a feketerigóktól. Ahogy mondani szokás: kipróbálta, hogy önöknek ne kelljen. Mivel évek óta csak nézegetni tudja az édes termést, mivel a madarak mindig leeszegetik, a fák peig túl magasra nőttek már a madárháló használatához, így ezért fordult kollégánk az alternatív megoldáshoz. És hogy mennyire volt sikeres? A beszámolót a termékről itt olvashatják el.

