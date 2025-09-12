szeptember 12., péntek

Így lehetsz te is kapitány a Tiszán jogosítvány nélkül

Bárki kipróbálhatja a vezetői engedély nélkül is irányítható kishajókat. Elhoztuk a legfontosabb tudnivalókat, ha bárki kipróbálná magát igazi hajóskapitányként a Tisza vizén.

Kis Zoltán

A Tisza vizén már olyan kishajókat is bérelhetünk, amelyeket bárki irányíthat. Nem kell kapitánynak születni, elég egy kis kalandvágy, hogy felfedezhessük a folyó nyugodt és vadregényes szakaszait. A kishajós vízitúra nemcsak szórakoztató, de egyúttal pihentető és teljesen új perspektívát ad a magyar tájakról, különösen akkor, ha eddig csak a partról csodáltuk a Tiszát

Felfedeznéd a Tisza nyugodtságát? Itt a lehetőség!
Nem kell kapitánynak születni, elég egy kis kalandvágy, hogy felfedezhessük a Tisza nyugodt és vadregényes szakaszait. Illusztráció: Shutterstock

Hajóskapitányként a Tisza vizén

Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegőrző Természetvédelmi Egyesület most lehetőséget biztosít arra, hogy kipróbálhassuk magunkat a vízen. Na, de nem a megszokott értelemben: ugyan hajóra szállhatunk, de nem utasként, hanem kapitányként. 

A program fontosabb információi 

  • Időpont: szeptember 13. – 9:00 
  • Találkozó: Foka Ökölkikötő (a víztelep mellett, a stadionnal szembeni famóló) 

Igazi felfedezőtúra a Tisza és a Maros vizén 

A délelőtti vízitúra során a Tisza és a Maros élővilágát fedezhetik fel az érdeklődők, olyan hajókkal, amelyeket nagykorúak, vízi jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához mentőmellényt biztosítanak. 

A hajók tulajdonságai 

  • Férőhelyek száma hajónként: 4,5 vagy 10 személy
  • Sebesség: 8-12 km/h 

Bővebb információk és bejelentkezés az alábbi elérhetőségek egyikén: Ábrahám Krisztián 

 

Szegedi hírek

