Így lehetsz te is kapitány a Tiszán jogosítvány nélkül

A Tisza vizén már olyan kishajókat is bérelhetünk, amelyeket bárki irányíthat. Nem kell kapitánynak születni, elég egy kis kalandvágy, hogy felfedezhessük a folyó nyugodt és vadregényes szakaszait. A kishajós vízitúra nemcsak szórakoztató, de egyúttal pihentető és teljesen új perspektívát ad a magyar tájakról, különösen akkor, ha eddig csak a partról csodáltuk a Tiszát.

Nem kell kapitánynak születni, elég egy kis kalandvágy, hogy felfedezhessük a Tisza nyugodt és vadregényes szakaszait. Illusztráció: Shutterstock

Hajóskapitányként a Tisza vizén

Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegőrző Természetvédelmi Egyesület most lehetőséget biztosít arra, hogy kipróbálhassuk magunkat a vízen. Na, de nem a megszokott értelemben: ugyan hajóra szállhatunk, de nem utasként, hanem kapitányként.

A program fontosabb információi

Időpont: szeptember 13. – 9:00

Találkozó: Foka Ökölkikötő (a víztelep mellett, a stadionnal szembeni famóló)

Igazi felfedezőtúra a Tisza és a Maros vizén

A délelőtti vízitúra során a Tisza és a Maros élővilágát fedezhetik fel az érdeklődők, olyan hajókkal, amelyeket nagykorúak, vízi jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához mentőmellényt biztosítanak.

A hajók tulajdonságai

Férőhelyek száma hajónként: 4,5 vagy 10 személy

Sebesség: 8-12 km/h

Bővebb információk és bejelentkezés az alábbi elérhetőségek egyikén: Ábrahám Krisztián