1 órája
Így lehetsz te is kapitány a Tiszán jogosítvány nélkül
Bárki kipróbálhatja a vezetői engedély nélkül is irányítható kishajókat. Elhoztuk a legfontosabb tudnivalókat, ha bárki kipróbálná magát igazi hajóskapitányként a Tisza vizén.
A Tisza vizén már olyan kishajókat is bérelhetünk, amelyeket bárki irányíthat. Nem kell kapitánynak születni, elég egy kis kalandvágy, hogy felfedezhessük a folyó nyugodt és vadregényes szakaszait. A kishajós vízitúra nemcsak szórakoztató, de egyúttal pihentető és teljesen új perspektívát ad a magyar tájakról, különösen akkor, ha eddig csak a partról csodáltuk a Tiszát.
Hajóskapitányként a Tisza vizén
Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegőrző Természetvédelmi Egyesület most lehetőséget biztosít arra, hogy kipróbálhassuk magunkat a vízen. Na, de nem a megszokott értelemben: ugyan hajóra szállhatunk, de nem utasként, hanem kapitányként.
A program fontosabb információi
- Időpont: szeptember 13. – 9:00
- Találkozó: Foka Ökölkikötő (a víztelep mellett, a stadionnal szembeni famóló)
Igazi felfedezőtúra a Tisza és a Maros vizén
A délelőtti vízitúra során a Tisza és a Maros élővilágát fedezhetik fel az érdeklődők, olyan hajókkal, amelyeket nagykorúak, vízi jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához mentőmellényt biztosítanak.
A hajók tulajdonságai
- Férőhelyek száma hajónként: 4,5 vagy 10 személy
- Sebesség: 8-12 km/h
Bővebb információk és bejelentkezés az alábbi elérhetőségek egyikén: Ábrahám Krisztián
- telefonszám: 30/638 0297
- email-cím: [email protected]
