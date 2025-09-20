szeptember 20., szombat

Kicsi, okos és rózsaszín: el se hinnéd, hogy milyen különleges élőlény lakhat veled egy fedél alatt

Te is azt hitted, hogy a malac csak az ólban érzi jól magát? Akkor kapaszkodj meg, mert a legújabb őrület szerint a törpemalac a tökéletes lakótárs! Egyre többen cserélik le a kutyát vagy macskát ezekre a bájos, intelligens és meglepően tiszta kis jószágokra. De vajon tényleg olyan egyszerű a tartásuk? Utánajártunk, hogy mi az igazság, és mire kell nagyon odafigyelni, mielőtt beszerzel egyet!

Kis Zoltán

Az elmúlt években a törpemalacok igazi sztárokká lettek a közösségi médiában: imádni való videók, divatos hámokban sétáló röfik, mintha csak egy új kutyafajta bukkant volna fel. De vajon mi az igazság a törpemalac tartásáról?

Törpemalac tartás.
Az elmúlt években a törpemalacok igazi sztárok lettek a közösségi médiában. Fotó: Sebők Betti. 

Amit a törpemalacról tudni kell 

– A törpemalacokat nagyon sokan dísznek, kisállatnak viszik haza: kutya mellé, kutya helyett – mondta Sebők Betti. Amit érdemes tudni róluk, hogy rendkívül okos állatok, hasonlóan a nagyobb termetű malacokhoz, számtalan dolog megtanítható nekik is, ha az ember kellő időt és energiát szentel rájuk – folytatta. A törpemalacok, amik nekem is vannak körülbelül 30-35 kilósak, és az utódok is ekkorára fognak megnőni – egészítette ki.

– Táplálkozásuk is teljesen hasonló: az élelmük alapját a gabonafélék jelentik, de ugyanúgy kedvelik a konyhai hulladékot is, legyen szó akár kenyér- vagy krumplihéjról.

A törpemalacok tartása csak egy dologban különbözik 

– Alapvetően ők is sertések, a tartásuk tulajdonképpen semmiben nem tér el a hagyományos sertéstől. Ami talán eltérést jelenthet, hogy ki mennyire szeretné elkényeztetni az állatot – mondta Sebők Betti.

– Mindenképpen érdemes őket párban hazavinni, az is a tapasztalatom, hogy nagyon ritkán esik csupán egy törpemalacra a gazdi választása. Nagyon szeretik a figyelmet, de csapatban is teljesen jól elvannak egymással. Emiatt is érdemes azonnal párban beszerezni őket, hiszen így a gazdának is könnyebb dolga lehet, hogy el tudnak egymással is szórakozni.

Kint? Bent? Hol lehet? 

– Én alapvetően azt vallom, hogy egy sertésnek komfortosabb kint, hiszen ott nyugodtan el tud pihengetni, túrhatja szabadon a földet, de természetesen arra is van lehetőség, hogy benti körülmények között tartsuk őket. Ahogy említettem, rendkívül okos állatok, így nagyon gyorsan megtaníthatóak a szobatisztaságra, így lényegében semmi akadálya annak, hogy a lakásban tartsuk őket.

– Annak megítélése, hogy kintre vagy bentre való a törpemalac, nagyon változó. Ez is nagyban függ attól, hogy az adott gazda miért szerez be egy ilyen állatot. Azt tudom mondani, hogy vegyes a felhozatal azt illetően, hogy ki tartja szabadon és ki inkább bent, a négy fal között.

A törpemalacok tartása nem is olyan ritka, mint gondolnánk 

– Meglepően sokan tartanak otthon törpemalacot, de ennek ellenére mégis különlegességnek számít, hiszen nem egy kutyáról vagy macskáról beszélhetünk esetükben – mondta Sebők Betti.

Tanyasi szabadtéri programlehetőség 

– Én magam is hobbiból tartom ezeket az állatokat, ám kezdetben csupán lovakkal foglalkoztunk. Egyre nagyobb volt az érdeklődés az állatok irányába, így már nálunk is számtalan fajt megtalálhatnak az idelátogatók a tanyasi program keretei között. Idén sajnos nem volt rá kapacitásunk, de a korábbi évek egyértelműen azt mutatják, hogy van arra igény, hogy a gyerekek, de egyébként a felnőttek is kicsit közelebb tudjanak kerülni az állatokhoz.

 

 

