Hatalmas csapást mért a műkörmösökre a hétfőn életbe lépett szabály – szakértő mondja el az okát

Áll a bál a műkörmös világban, egy uniós jogszabály ugyanis feje tetejére állította az iparágat. Egy 2023 októberében alkotott rendelet értelmében TPO tartalmú kozmetikumot 2025. szeptember 1-jét követően nem lehet forgalomba hozni és árusítani az Európai Unióban. Bár a jogszabály közel két évvel ezelőtt született, hétfői életbe lépése mégis hatalmas káoszt okozott a műkörmösök körében, sok kisvállalkozónál azt eredményezte, hogy alig van géllakjuk, amivel dolgozni tudnának. De miért vannak üres polcok a szépségszalonokban és mi okozta ezt a hirtelen összeomlást? Erről beszélgettünk Magyarország 5. legnagyobb műköröm alapanyag gyártó és forgalmazó cégének, a szegedi Mystic Nails Hungary Kft. ügyvezetőjével.

A szegedi cégnél már csak TPO-mentes termékek készülnek, de vissza is vásárolják a régi gél lakkokat, hogy ezzel segítsék a körmösöket. Fotó: Gémes Sándor

Egészségre káros anyagot vontak ki a műkörmös piacról

A TPO egy fotómegkötő anyag, ami azért volt felelős, hogy a termékek UV fényre megkössenek. Nagyon szerették a gyártók, mert széles UV spektrumon köt, vagyis szinte mindenféle lámpával kompatibilis és sok más anyaggal szemben nem sárgítja az anyagot kötés után. Azonban ezt az összetevőt is átsorolták azok közé, amelyek károsíthatják az egészséget, ezért használatát betiltották az Unióban

– beszélt az ügy hátteréről Gyimesi László.

A szegedi cégvezető kiemelte: nagyon hasznos és fontos, hogy létezik a CPNP, azaz a kozmetikai termékek bejelentő portálja, mert ez hivatott biztosítani – többek között – hogy az Unióban forgalomba helyezett kozmetikumok véletlenül se tartalmazzanak egészségre káros, tiltott összetevőket. Már ha be van jelentve az adott termék a CPNP-be.

Ugyanis sok összetevő rákkeltő, mutagén vagy termékenységet veszélyeztető, ugyanakkor az ázsiai piacról akár ilyen tartalmú termékek is ellenőrzés és persze CPNP regisztráció nélkül, tömegével kerülnek be az országba, egy-egy – a szabályokra fittyen hányó – importőr által, vagy akár direkt módon, hiszen kisvállalkozók, magánszemélyek is megrendelhetik az interneten. Mi két éve indítottunk egy Biztonságos Műköröm Alapanyagok programot, melyben bárki kérheti tőlünk, hogy ezen a portálon ellenőrizzük le az általa használt készítményeket. Mi ugyanis gyártóként hozzáférünk a CPNP-hez, mivel minden termékünket itt kell regisztráltatni, de mások számára az adatbázis nem nyilvános. A többszáz hozzánk érkezett lekérdezési kérés eredménye, hogy a műköröm alapanyagoknak csupán egyharmada volt olyan, ami valóban szerepelt a CPNP-ben, vagyis csak engedélyezett összetevőket tartalmaz. A maradék 70 százaléknak nyoma sincs az Uniós adatbázisban, így aztán azt sem lehet tudni, hogy valóban nem tartalmaznak-e semmilyen veszélyes összetevőt

– vázolta a szörnyű statisztikát.